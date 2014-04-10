版本:
中国
亚洲 | 2014年 4月 10日 星期四 12:55 BJT

标题新闻：马来西亚3月底棕榈油库存增2%至1,687,709吨，2月修正为1,656,908吨--MPOB

注：MPOB为马来西亚棕榈油总署(MPOB)缩写

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐