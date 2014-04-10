日本经济：央行新预估显示明年中起通胀率将至少两年接近目标--消息

金属期市：期铜期铅和期锌均触及三个月低点，因地缘政治忧虑
路透伦敦4月18日 - 伦敦期铜、期铅和期锌周二触及三个月低点，期镍跌至6月来最低，因从对朝鲜的武力恫吓到英国将提前举行大选引发的地缘政治忧虑，影响投资人对基本金属等景气类资产的兴致。
他并表示，“薪资和物价的上涨，以及就业市场改善情况正在扩大，且将进一步扩大。我一直相信我们将会实现物价目标。”
尽管日本经济近来失去动能，部分是因其积极货币和财政刺激政策的效用消退，但黑田东彦始终信心满满。
甚至连日本央行审议委员宫尾龙藏这类持悲观看法者，也对日本经济前景愈来愈有信心。
宫尾龙藏一直警告经济和物价的风险偏向下行。但他周四表示，如今大致均衡。
“由于消费带动的经济复苏持续，因此我预期通胀压力将全面升高。我也认为中长期通胀预期将会升高，”他在日本西部对企业领袖表示。
日本2月核心消费者物价指数成长1.3%，齐平1月和12月触及的五年高位，因内需强劲使得企业愿意把上升的成本转嫁给消费者。2月失业率亦降至3.6%，为逾六年低位。
然日本央行仍无法消除市场的疑虑。市场一直对央行推动通胀持续升高的能力有所怀疑。周二公布疲弱的2月机械订单数据，再次提醒大家央行面临的这个艰巨任务。
日本央行自去年4月推出强力刺激举措以来便按兵不动。(完) (编译 王洋/侯向明/戴素萍 审校 王冠中/李婷仪/杜明霞)
路透伦敦4月18日 - 伦敦期铜、期铅和期锌周二触及三个月低点，期镍跌至6月来最低，因从对朝鲜的武力恫吓到英国将提前举行大选引发的地缘政治忧虑，影响投资人对基本金属等景气类资产的兴致。
路透4月18日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 246.5 13 230.8 15 * 5月 239.9 161 230.4 102 * 6月 226 177 216.7 134 * 7月 219.7 358 212.5 143 * 8月 215.6 868 209.7 409 * 9月 212.9 5,218 207.6 1,751 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译
路透迪拜4月18日 - 亚洲180-cst燃料油较迪拜原油炼油利润率周二 升至五周高位，此前原油价格下跌，因预计5月美国页岩油产量大增。 新加坡5月180-cst燃料油较迪拜原油贴水 周二连续第 二日缩窄，较前日缩小22美分至每桶贴水3.72美元。 周二原油价格触及11日最低，因消息称，预计5月美国页岩油产量将 录得逾两年来最大月度增幅，令市场担心美国产量增加将让主要产油国减 少供应过剩的努力功亏一篑。 Thomson Reuters Oil Research的评估显示，预计4月流入东亚的燃 料油总量意外增加，接近650-700万吨，受助于来自中东和亚洲的运抵货 船数量异常多。 在洲际交易所(ICE)交易的380-cst跨月价差交易量反弹，此前两日交 易清淡。 近月380-cst 5月/6月跨月价差合约贴水较前日每吨缩小20美分，至 每吨30美分的正价差。成交超过万吨。 但7月/8月和8月/9月380-cst燃料油跨月价差周二下滑。