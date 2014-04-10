日本经济：央行新预估显示明年中起通胀率将至少两年接近目标--消息

他并表示，“薪资和物价的上涨，以及就业市场改善情况正在扩大，且将进一步扩大。我一直相信我们将会实现物价目标。”

尽管日本经济近来失去动能，部分是因其积极货币和财政刺激政策的效用消退，但黑田东彦始终信心满满。

甚至连日本央行审议委员宫尾龙藏这类持悲观看法者，也对日本经济前景愈来愈有信心。

宫尾龙藏一直警告经济和物价的风险偏向下行。但他周四表示，如今大致均衡。

“由于消费带动的经济复苏持续，因此我预期通胀压力将全面升高。我也认为中长期通胀预期将会升高，”他在日本西部对企业领袖表示。

日本2月核心消费者物价指数成长1.3%，齐平1月和12月触及的五年高位，因内需强劲使得企业愿意把上升的成本转嫁给消费者。2月失业率亦降至3.6%，为逾六年低位。

然日本央行仍无法消除市场的疑虑。市场一直对央行推动通胀持续升高的能力有所怀疑。周二公布疲弱的2月机械订单数据，再次提醒大家央行面临的这个艰巨任务。