香港新债：中铝与中信银将发行美元永续债券--IFR

路透香港4月10日 - 中国中铝 以及中信银行 有意发行美元永续债券，周四已在市场询价，前者料在一周内完成定价。

根据汤森路透旗下IFR，中铝债券发行人为Chalco Hong Kong Investment，由母集团中铝作为维好协议（keepwell deed）及股权回购承诺人。

该债券初步询价利率6.5%，第三年将重设票面利率，条件为三年期美国公债利率加初始价差。第三年后发行者可行使买回。

中信银行国际的额外一级资本（AT1）永续次级债券，询价利率为7.75%。IFR报导指出，目前已录得10亿美元的认购意向。

中信银行发行人评级为：穆迪Baa2、惠誉BBB，债券预期评及为穆迪Ba3。

永续债券是一种不设到期日的债券，投资者可以定期收取利息，但不能确定何时收回本金。不过，债券可设定赎回条款，发行者得以在条款约定的时间及条件下以约定价格赎回债券。