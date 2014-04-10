版本:
中国
货币新闻 | 2014年 4月 10日 星期四 13:45 BJT

日本经济：消费者支出和服务业推动实现通胀目标的可能性--宫尾龙藏

路透东京4月10日 - 日本央行审议委员宫尾龙藏周四表示：

* 日本经济复苏范围更广

* 由消费者支出和服务业带动的经济增长，提高了实现2%通胀率目标的可能性

* 预计中国经济将像目前一样表现稳定

* 本月稍后更新央行预估时，将考察消费和服务业表现

* 按产能使用率计算，日本产出缺口为零

* 有迹象显示，企业对于转嫁更高的投入成本看法更为乐观

* 日本就业市场正在收紧，这将推高薪资

* 国内外风险均衡

* 劳动力需求增加将帮助增强经济复苏的步伐。 (完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐