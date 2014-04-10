日本经济：消费者支出和服务业推动实现通胀目标的可能性--宫尾龙藏

欧洲股市：触及三周低位，因担忧英国提前大选和法国选举
路透伦敦4月18日 - 欧洲股市周二触及三周低位，盘中交投震荡，此前英国首相特雷莎梅要求提前大选，和法国总统选举首轮投票将至。
路透东京4月10日 - 日本央行审议委员宫尾龙藏周四表示：
* 日本经济复苏范围更广
* 由消费者支出和服务业带动的经济增长，提高了实现2%通胀率目标的可能性
* 预计中国经济将像目前一样表现稳定
* 本月稍后更新央行预估时，将考察消费和服务业表现
* 按产能使用率计算，日本产出缺口为零
* 有迹象显示，企业对于转嫁更高的投入成本看法更为乐观
* 日本就业市场正在收紧，这将推高薪资
* 国内外风险均衡
* 劳动力需求增加将帮助增强经济复苏的步伐。 (完)
路透伦敦4月18日 - 欧洲股市周二触及三周低位，盘中交投震荡，此前英国首相特雷莎梅要求提前大选，和法国总统选举首轮投票将至。
路透伦敦4月18日 - 英镑兑美元周二跳升达1.6%，触及12月中来最高，此前英国首相特雷莎梅要求在6月提前举行议会选举，令市场大感意外。
路透伦敦4月18日 - 伦敦期铜、期铅和期锌周二触及三个月低点，期镍跌至6月来最低，因从对朝鲜的武力恫吓到英国将提前举行大选引发的地缘政治忧虑，影响投资人对基本金属等景气类资产的兴致。