《焦点》韩国央行新任总裁发表首次政策讲话，支持年底升息预期

朴槿惠就任总统才一年多，没有提出任何激进的经济成长目标，而是强调要维持通胀稳定和重新平衡经济，使之偏重国内服务业。

朴槿惠3月选择李柱烈担任央行总裁的时候，许多人就猜测这意味着货币政策将比以前更加强硬。韩国央行的职责是维持通胀稳定和金融体系稳健。

在周四的记者会上，李柱烈表示，中国经济放缓目前不必担忧，他相信中国政府有能力应对任何经济不振。

上周公布的数据显示，韩国3月出口同比增长5.2%，好于1-2月的增长0.7%。1月与2月的数据合并，是为了消除农历新年假期的影响。

韩国3月大型百货商店与折扣店销售亦较2月改善，显示经济复苏看来处于正轨。

房价3月保持上涨势头，连续第七个月上涨，并创下28个月来的最大涨幅。