《焦点》韩国央行新任总裁发表首次政策讲话，支持年底升息预期

欧洲股市：触及三周低位，因担忧英国提前大选和法国选举
路透伦敦4月18日 - 欧洲股市周二触及三周低位，盘中交投震荡，此前英国首相特雷莎梅要求提前大选，和法国总统选举首轮投票将至。
朴槿惠就任总统才一年多，没有提出任何激进的经济成长目标，而是强调要维持通胀稳定和重新平衡经济，使之偏重国内服务业。
朴槿惠3月选择李柱烈担任央行总裁的时候，许多人就猜测这意味着货币政策将比以前更加强硬。韩国央行的职责是维持通胀稳定和金融体系稳健。
在周四的记者会上，李柱烈表示，中国经济放缓目前不必担忧，他相信中国政府有能力应对任何经济不振。
上周公布的数据显示，韩国3月出口同比增长5.2%，好于1-2月的增长0.7%。1月与2月的数据合并，是为了消除农历新年假期的影响。
韩国3月大型百货商店与折扣店销售亦较2月改善，显示经济复苏看来处于正轨。
房价3月保持上涨势头，连续第七个月上涨，并创下28个月来的最大涨幅。
通胀保持在央行2.5-3.5%目标区间的低端，尽管3月核心通胀率升至2.1%，暗示整体通胀率可能很快随之上升。(完) (编译 郑茵/高琦/张涛；审校 杜明霞/张若琪/李婷仪)
路透伦敦4月18日 - 欧洲股市周二触及三周低位，盘中交投震荡，此前英国首相特雷莎梅要求提前大选，和法国总统选举首轮投票将至。
路透伦敦4月18日 - 英镑兑美元周二跳升达1.6%，触及12月中来最高，此前英国首相特雷莎梅要求在6月提前举行议会选举，令市场大感意外。
路透伦敦4月18日 - 伦敦期铜、期铅和期锌周二触及三个月低点，期镍跌至6月来最低，因从对朝鲜的武力恫吓到英国将提前举行大选引发的地缘政治忧虑，影响投资人对基本金属等景气类资产的兴致。