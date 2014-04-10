中国证券：开展沪港股市交易互联互通机制试点，需6个月准备时间--证监会

路透北京4月10日 - 中国证监会周四与香港证监会发布联合公告称，将开展沪港股票市场交易互联互通机制试点，而正式启动预计需要6个月准备时间。

证监会网站发布新闻稿称，沪港通包括沪股通和港股通两部分：沪股通是指投资者委托香港经纪商，经由香港联合交易所设立的证券交易服务公司，向上海证券交易所进行申报（买卖盘传递），买卖规定范围内的上海证券交易所上市的股票。

港股通是指投资者委托内地证券公司，经由上海证券交易所设立的证券交易服务公司，向香港联合交易所进行申报（买卖盘传递），买卖规定范围内的香港联合交易所上市的股票。

试点初期沪股通总额度为3,000亿元人民币，每日额度为130亿元，试点初期港股通总额度为2,500亿元人民币，每日额度为105亿元。试点初期，港股通仅限境内机构投资者及帐户余额不低于50万元人民币的个人投资者。

“上海证券交易所和香港联合交易所将允许两地投资者通过当地证券公司（或经纪商）买卖规定范围内的对方交易所上市的股票。”新闻稿称。

新闻稿指出，沪港通遵循两地市场现行的交易结算法律法规和运行模式，交易结算活动遵守交易结算发生地市场的规定及业务规则。上市公司将继续受上市地上市规则及其他规定的监管。沪港通仅在沪港两地均为交易日且能够满足结算安排时开通。

试点初期，沪股通的股票范围是上海证券交易所上证180指数、上证380指数的成份股，以及上海证券交易所上市的A＋H股公司股票；港股通的股票范围是香港联合交易所恒生综合大型股指数、恒生综合中型股指数的成份股和同时在香港联合交易所、上海证券交易所上市的A＋H股公司股票。双方可根据试点情况对投资标的范围进行调整。（完）

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