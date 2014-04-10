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亚洲 | 2014年 4月 10日 星期四 13:30 BJT

香港股市：恒指早盘回升持稳，珠宝板块下挫而国泰航空上涨

路透上海4月10日 - 香港股市周四早盘持稳，挽回此前跌幅。

截至中午，恒生指数 上升0.1%至22,874.25点，恒生国企指数 跌0.7%。

投资者早盘抛售H股，因此前数据显示中国3月出口同比下降6.6%，不及预期的增长4%。进口同比下降11.3%，为内地经济在收缩增添佐证。

“我们看到了获利了结，尤其是出口数据不如预期，成为了结部分获利的理由，”敦沛证券副总裁黄志阳称。

港股珠宝板块下滑，因周大福 业绩逊于预期，第四季在香港和澳元的同店销售增速下滑，该股大跌6.5%，并拖累整个珠宝板块下跌，六福集团 跌5.8%。

国泰航空 跳涨3.0%，此前有消息称该公司将开辟香港与英国曼彻斯特机场的新航线，且分析师认为该股估值相对较低。(完)
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