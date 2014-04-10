版本:
中国
亚洲 | 2014年 4月 10日 星期四 13:46 BJT

全球贸易：中国进口商爽约，拒收10船美国与巴西大豆--消息人士

路透新加坡/北京4月10日 - 两名消息人士周四表示，因压榨利润率为负且在获得信用证方面出现一些问题，中国进口商至少未履行合约接收50万吨美国与巴西大豆船货。

北京的一名消息人士表示，山东省的三家公司违约，因未能从银行开出信用证。

“有五或六船(巴拿马型船舶)船货在港口无法卸货，因为买方开不出信用证。海上还有五六艘也没有信用证，”消息人士表示。每艘巴拿马型船载重5-6万吨。

政府智库的分析师此前表示，有些买家在获得信用证方面存在问题，但没有提供更多细节。(完)

(编译 张涛；审校 石冠兰)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐