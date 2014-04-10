基金产业：数家大型对冲基金买进波多黎各垃圾债券--华尔街日报

路透4月10日 - 华尔街日报援引机密文件内容报导称，数家大型对冲基金在上月钜额发债中，大买波多黎各债券，尽管波多黎各财务困难。

报导指出，根据发债的买家名单，Och-Ziff Capital Management 、Paulson & Co、Fir Tree Partners、Perry Capital LLC和Brigade Capital Management个别买进逾1亿美元的债券。

波多黎各上月出售35亿美元垃圾债券，利率意外低于9%，尽管波多黎各现金吃紧，但投资人需求仍超越了发债金额。

根据波多黎各财政部，原本预计发售规模为30亿美元，但吸引了来自270个投资户总计超过160亿美元的认购。