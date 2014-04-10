基金产业：数家大型对冲基金买进波多黎各垃圾债券--华尔街日报

欧元债市：法债/德债收益率差缩至一周最窄，市场聚焦法国大选
路透伦敦4月18日 - 法国公债与可比德债收益率差周二缩至一周来最小，此前民调显示，法国中间派候选人马克龙将在周日进行的法国大选第一轮投票中领先。
路透4月10日 - 华尔街日报援引机密文件内容报导称，数家大型对冲基金在上月钜额发债中，大买波多黎各债券，尽管波多黎各财务困难。
报导指出，根据发债的买家名单，Och-Ziff Capital Management 、Paulson & Co、Fir Tree Partners、Perry Capital LLC和Brigade Capital Management个别买进逾1亿美元的债券。
波多黎各上月出售35亿美元垃圾债券，利率意外低于9%，尽管波多黎各现金吃紧，但投资人需求仍超越了发债金额。
根据波多黎各财政部，原本预计发售规模为30亿美元，但吸引了来自270个投资户总计超过160亿美元的认购。
报导称，名单并未显示这些买家是否继续持有债券，还是已将部分或全部债券转卖脱手。(完) (编译 王冠中; 审校 张若琪)
路透伦敦4月18日 - 法国公债与可比德债收益率差周二缩至一周来最小，此前民调显示，法国中间派候选人马克龙将在周日进行的法国大选第一轮投票中领先。
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英国财政大臣哈蒙德 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选