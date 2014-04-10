版本:
中国
货币新闻 | 2014年 4月 10日 星期四 19:20 BJT

英国央行：维持利率在0.5%不变，量化宽松规模亦未变化

失业率仍略高于英国央行去年8月设定的7%水平，央行将此作为开始考虑升息的门槛。英国央行曾在2月表示，预计会在失业率达到门槛后一段时间保持利率不变。

尽管过去一年经济增长强劲，而且2014年英国增长前景在发达大国中居首，但英国产出仍低于危机前峰值，落后于美国和德国。美国和德国的复苏速度都快于英国。

同时，消费者物价指数(CPI)仍然低迷。2月CPI增幅降至四年低点1.7%，离英国央行2%的目标还有一段距离。零售商也称他们在3月降低了售价。

房价正快速上升，不过央行并未对此发出太多警告。央行还表示，如果房价有失控危险，将在升息前直接瞄准抵押贷款采取措施。(完) (编译 田建华/朱晓军；审校)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐