英国央行：维持利率在0.5%不变，量化宽松规模亦未变化

失业率仍略高于英国央行去年8月设定的7%水平，央行将此作为开始考虑升息的门槛。英国央行曾在2月表示，预计会在失业率达到门槛后一段时间保持利率不变。

尽管过去一年经济增长强劲，而且2014年英国增长前景在发达大国中居首，但英国产出仍低于危机前峰值，落后于美国和德国。美国和德国的复苏速度都快于英国。

同时，消费者物价指数(CPI)仍然低迷。2月CPI增幅降至四年低点1.7%，离英国央行2%的目标还有一段距离。零售商也称他们在3月降低了售价。