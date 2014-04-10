英国央行：维持利率在0.5%不变，量化宽松规模亦未变化

欧洲股市：触及三周低位，因担忧英国提前大选和法国选举
路透伦敦4月18日 - 欧洲股市周二触及三周低位，盘中交投震荡，此前英国首相特雷莎梅要求提前大选，和法国总统选举首轮投票将至。
失业率仍略高于英国央行去年8月设定的7%水平，央行将此作为开始考虑升息的门槛。英国央行曾在2月表示，预计会在失业率达到门槛后一段时间保持利率不变。
尽管过去一年经济增长强劲，而且2014年英国增长前景在发达大国中居首，但英国产出仍低于危机前峰值，落后于美国和德国。美国和德国的复苏速度都快于英国。
同时，消费者物价指数(CPI)仍然低迷。2月CPI增幅降至四年低点1.7%，离英国央行2%的目标还有一段距离。零售商也称他们在3月降低了售价。
房价正快速上升，不过央行并未对此发出太多警告。央行还表示，如果房价有失控危险，将在升息前直接瞄准抵押贷款采取措施。(完) (编译 田建华/朱晓军；审校)
路透伦敦4月18日 - 欧洲股市周二触及三周低位，盘中交投震荡，此前英国首相特雷莎梅要求提前大选，和法国总统选举首轮投票将至。
路透伦敦4月18日 - 英镑兑美元周二跳升达1.6%，触及12月中来最高，此前英国首相特雷莎梅要求在6月提前举行议会选举，令市场大感意外。
路透伦敦4月18日 - 伦敦期铜、期铅和期锌周二触及三个月低点，期镍跌至6月来最低，因从对朝鲜的武力恫吓到英国将提前举行大选引发的地缘政治忧虑，影响投资人对基本金属等景气类资产的兴致。