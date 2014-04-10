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亚洲 | 2014年 4月 10日 星期四 13:49 BJT

欧股业绩：家乐福第一季同店销售增长3.7%，但法国成长放慢

路透巴黎4月10日 - 欧洲最大的零售企业家乐福 公布，第一季同店销售增长3.7%，在受财政紧缩影响的西班牙，同店销售连续第二季增长，而法国大型超市的同店销售增长放慢。

家乐福着重扩张巴西和中国两大新兴市场，巴西业务成长加快而中国销售情况依然疲弱。

家乐福法国大型超市的同店销售增长0.7%，去年第四季为成长1.4%。

公司财务长Pierre-Jean Sivignon称，市场对今年核心营业利润的预估约为23.8亿欧元，“目前来看较为合理”。(完)

(编译 郑茵 审校 石冠兰)
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