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亚洲 | 2014年 4月 10日 星期四 13:52 BJT

《汇市简讯》欧洲开盘：亮丽就业数据推高澳元，中国贸易数据令人失望

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* 澳元/美元上涨0.19%，美元/日圆下跌0.24%，欧元/日圆下跌0.30%，美元/印尼卢比上涨0.57%

* 日本股市日经指数上涨0.03%，印尼股市下跌3.18%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数上涨0.25%，美国10年期公债收益率报2.6808%

* 澳洲就业数据优于预期，澳元/美元升破0.94美元

* 中国进口和出口数据均逊于预期

* 中国总理李克强称，中国不会为经济一时波动而采取短期强刺激政策 (完)

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