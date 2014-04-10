更新版-中国证券：证监会启动股市沪港通，对大盘蓝筹股和大型券商股利好

金属期市：期铜期铅和期锌均触及三个月低点，因地缘政治忧虑
路透伦敦4月18日 - 伦敦期铜、期铅和期锌周二触及三个月低点，期镍跌至6月来最低，因从对朝鲜的武力恫吓到英国将提前举行大选引发的地缘政治忧虑，影响投资人对基本金属等景气类资产的兴致。
* 股市沪港通获批进行试点
* 对A+H大盘蓝筹股和券商股形成利好
* 套利机会将提升活跃度
* 对市场气氛和心理预期有提振作用 (新增分析师评论)
路透北京4月10日 - 受沪港股票市场开展交易互联互通机制试点消息刺激，中信证券 、海通证券 等中国券商股票午盘盘中大涨。分析师表示，此举将提升蓝筹股的价值，对A+H的大盘蓝筹股和大型券商股形成利好。
“大盘股更多是A+H股，国内价格要比港股低很多，估值修复概率会更大。对在国内和香港都有业务和分支机构的大券商是利好，相当于给他们提供了增量的业务。”中信证券高级策略分析师张群表示。
上海证券分析师胡月晓也认为，“有套利机会就有交易，有交易市场就活跃；同时标的都是大蓝筹，对市场气氛和心理也有影响。大券商特别是两地业务存在的券商是直接受益。”
中国证监会周四与香港证监会发布联合公告称，将开展沪港股票市场交易互联互通机制试点，而正式启动预计需要6个月准备时间。
14:03分，中信证券上涨7.77%至12.06元，海通证券涨4.64%至10.15元。
沪股通的股票范围是上海证券交易所上证180指数、上证380指数的成份股，以及上海证券交易所上市的A＋H股公司股票；港股通的股票范围是香港联合交易所恒生综合大型股指数、恒生综合中型股指数的成份股和同时在香港联合交易所、上海证券交易所上市的A＋H股公司股票。双方可根据试点情况对投资标的范围进行调整。 (完) (发稿 张晓翀； 审校 曾祥进)
路透伦敦4月18日 - 伦敦期铜、期铅和期锌周二触及三个月低点，期镍跌至6月来最低，因从对朝鲜的武力恫吓到英国将提前举行大选引发的地缘政治忧虑，影响投资人对基本金属等景气类资产的兴致。
路透4月18日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 246.5 13 230.8 15 * 5月 239.9 161 230.4 102 * 6月 226 177 216.7 134 * 7月 219.7 358 212.5 143 * 8月 215.6 868 209.7 409 * 9月 212.9 5,218 207.6 1,751 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译
路透迪拜4月18日 - 亚洲180-cst燃料油较迪拜原油炼油利润率周二 升至五周高位，此前原油价格下跌，因预计5月美国页岩油产量大增。 新加坡5月180-cst燃料油较迪拜原油贴水 周二连续第 二日缩窄，较前日缩小22美分至每桶贴水3.72美元。 周二原油价格触及11日最低，因消息称，预计5月美国页岩油产量将 录得逾两年来最大月度增幅，令市场担心美国产量增加将让主要产油国减 少供应过剩的努力功亏一篑。 Thomson Reuters Oil Research的评估显示，预计4月流入东亚的燃 料油总量意外增加，接近650-700万吨，受助于来自中东和亚洲的运抵货 船数量异常多。 在洲际交易所(ICE)交易的380-cst跨月价差交易量反弹，此前两日交 易清淡。 近月380-cst 5月/6月跨月价差合约贴水较前日每吨缩小20美分，至 每吨30美分的正价差。成交超过万吨。 但7月/8月和8月/9月380-cst燃料油跨月价差周二下滑。