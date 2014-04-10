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亚洲 | 2014年 4月 10日 星期四 14:18 BJT

国际油市：布兰特原油跌向107美元，中国贸易数据引发需求疑虑

“我们注意到油价进一步回撤，因为中国贸易数据逊于预期，”OptionsXpress驻悉尼市场分析师Ben Le Brun称，“总体上，原油进口数字看似健康，显示原油需求仍在，不过原油只是问题的一方面。”

美国汽油库存大减也支撑了油价，盖过了美国原油总库存上升的影响。

能源资料协会(EIA)数据显示，4月4日止当周，美国汽油库存 减少520万桶至2.10亿桶，降幅大于预期的减少72.9万桶。

油价也因乌克兰和中东紧张局势获得额外支撑。

利比亚国有的石油设施卫队(PFG)发言人称，PFG周三完全控制了最东边的Hariga油港，不过叛乱分子尚未向PGF移交Zueitina港口。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 张若琪/朱晓军；审校 田建华/蔡美珍)
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