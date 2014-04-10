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亚洲 | 2014年 4月 10日 星期四 14:26 BJT

韩国股市：收盘价站上2,000点，创年内最高收位

路透首尔4月10日 - 韩国股市周四上涨，今年首度收高于重要关卡2,000点上方。

风险胃纳原本受美股上涨的激励，但中国3月出口数据逊于预期，且中国国务院总理李克强称不会为一时波动采取短期强刺激，抑制了市场冒险情绪。

韩国综合股价指数(KOSPI) 收高0.5%至2,008.61点，为12月30日以来最高收位。(完)
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