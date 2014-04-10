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亚洲 | 2014年 4月 10日 星期四 14:21 BJT

韩国汇市：韩元回吐稍早涨幅，因当局干预和市场获利了结

路透首尔4月10日 - 韩国韩元 周四回吐大部分稍早涨幅，因国内当局买入美元进行干预，以及投资者获利了结。

韩元/美元 国内收盘涨0.1%报1,040.2，周三收盘价为1,041.4。

韩元早盘触及盘中高点1,031.4，为2008年8月12日以来高点。(完)

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