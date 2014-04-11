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货币新闻 | 2014年 4月 11日 星期五 09:38 BJT

中国数据：3月CPI同比上涨2.4%，PPI同比下降2.3%--国家统计局

路透北京4月11日 - 中国国家统计局周五公布，3月居民消费价格指数(CPI)同比上涨2.
4%，工业生产者出厂价格指数(PPI)同比下降2.3%。路透调查预估中值分别为上涨2.5%和下
降2.2%。
    
    国家统计局数据并显示，3月CPI中的食品价格同比上涨4.1%，非食品价格同比上涨1.5%
。
    
    从环比来看，3月CPI下降0.5%，PPI下降0.3%。
    
    以下为3月通胀数据详情：   
                             3月实际   预估中值    预估区间    前值   上年同期
                             值                                       
 居民消费价格指数(CPI)         2.4        2.5      2.1 ~ 2.6    2.0     2.1
 工业生产者出厂价格指数(PPI    -2.3      -2.2     -2.5 ~ -1.8  -2.0     -1.9
 )                                                                    
  
    中国国家统计局定义下周三（16日）召开一季度经济运行情况新闻发布会，届时将公布
一季度GDP及3月工业、投资和消费数据。路透调查结果显示，分析师预计一季度中国经济料
增长7.3%，低于政府设定的7.5%全年成长目标；3月工业料同比增长9%，1-3月固定资产投资
增长18.1%。
    
    欲览相关路透调查，请点击 
    欲浏览中国已公布经济指标，请点选 ；数据页面请点选 。(完)

 (发稿 乔艳红; 审校 黄凯)
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