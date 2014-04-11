中国数据：3月CPI同比上涨2.4%，PPI同比下降2.3%--国家统计局

《汇市简讯》澳元/美元承压，受大连铁矿石下跌近3%拖累
0239 GMT * 澳元/美元面临些许压力，因大连铁矿石跌2.90%触及三个月新低 * 大连铁矿石已较3月16日高点下跌近25% * 尽管美股上涨，但澳洲股市跌0.6%，为澳元再添压力 * 澳元/美元支撑位在200天移动均线切入位0.7553和10天移动均线切入位0.7544 * 下一支撑位见于0.7526，为0.7372/0.7612走势的61.8%回档位(完) (编译 侯雪苹；审校 刘秀红)
路透北京4月11日 - 中国国家统计局周五公布，3月居民消费价格指数(CPI)同比上涨2. 4%，工业生产者出厂价格指数(PPI)同比下降2.3%。路透调查预估中值分别为上涨2.5%和下 降2.2%。 国家统计局数据并显示，3月CPI中的食品价格同比上涨4.1%，非食品价格同比上涨1.5% 。 从环比来看，3月CPI下降0.5%，PPI下降0.3%。 以下为3月通胀数据详情： 3月实际 预估中值 预估区间 前值 上年同期 值 居民消费价格指数(CPI) 2.4 2.5 2.1 ~ 2.6 2.0 2.1 工业生产者出厂价格指数(PPI -2.3 -2.2 -2.5 ~ -1.8 -2.0 -1.9 ) 中国国家统计局定义下周三（16日）召开一季度经济运行情况新闻发布会，届时将公布 一季度GDP及3月工业、投资和消费数据。路透调查结果显示，分析师预计一季度中国经济料 增长7.3%，低于政府设定的7.5%全年成长目标；3月工业料同比增长9%，1-3月固定资产投资 增长18.1%。 欲览相关路透调查，请点击 欲浏览中国已公布经济指标，请点选 ；数据页面请点选 。(完) (发稿 乔艳红; 审校 黄凯)
0239 GMT * 澳元/美元面临些许压力，因大连铁矿石跌2.90%触及三个月新低 * 大连铁矿石已较3月16日高点下跌近25% * 尽管美股上涨，但澳洲股市跌0.6%，为澳元再添压力 * 澳元/美元支撑位在200天移动均线切入位0.7553和10天移动均线切入位0.7544 * 下一支撑位见于0.7526，为0.7372/0.7612走势的61.8%回档位(完) (编译 侯雪苹；审校 刘秀红)
以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间 。 日期(月/日) 国家 发行细节 4/18 日本 标售五年期公债 4/18 日本 标售一年期贴现国库券 4/18 西班牙 标售三个月和九个月期国库券 4/19 德国 标售30年期联邦债券 4/20 英国 标售票息1/2%、2022年到期公债 4/20 日本 标售20年期公债 4/20 日本 标售三个月期贴现国库券 4/20 法国 标售中期政府债券(BTAN)/通胀保值 债券 4/20 西班牙 标售债券 4/24 意大利 标售零息/通胀保值债券 4/25 美国 发售两年期公债 4/25 德国 标售两年期公债 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。
路透华盛顿4月17日 - 美国总统特朗普周二将签署一个行政命令，下令联邦机构对引进高技能海外劳工的H-1B临时签证计划提出改革建议。