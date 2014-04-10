《焦点》中国大豆进口料将降低，因禽流感爆发打击饲料需求

**国储出售**

中国当局计画5月出售储备，可能使供给增加，进一步削弱进口。

“政府料尽可能多卖一些，”一名官方智库产业分析师表示。“政府今年结束大豆储备计画，转向目标价格。”

大豆储备计画4月结束时，政府本收成年度的国内大豆储备量将超过300万吨。分析师并指出，中国政府还持有2011年收成的200-300万吨储备，以及2012年收成的80万吨储备。

榨油业者每榨一吨大豆就会亏损500-600元人民币(81-97美元)，去年第四季的每吨榨油获利达600元人民币，当时是消费高峰，同时有些出货递延。

第四季的丰厚利润带动中国本营销年度至今购买2,770万吨的美国大豆，本营销年度将在2014年8月结束。中国上年度总共买了2,100万吨美国大豆。