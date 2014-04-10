《焦点》中国大豆进口料将降低，因禽流感爆发打击饲料需求

欧洲股市：触及三周低位，因担忧英国提前大选和法国选举
路透伦敦4月18日 - 欧洲股市周二触及三周低位，盘中交投震荡，此前英国首相特雷莎梅要求提前大选，和法国总统选举首轮投票将至。
**国储出售**
中国当局计画5月出售储备，可能使供给增加，进一步削弱进口。
“政府料尽可能多卖一些，”一名官方智库产业分析师表示。“政府今年结束大豆储备计画，转向目标价格。”
大豆储备计画4月结束时，政府本收成年度的国内大豆储备量将超过300万吨。分析师并指出，中国政府还持有2011年收成的200-300万吨储备，以及2012年收成的80万吨储备。
榨油业者每榨一吨大豆就会亏损500-600元人民币(81-97美元)，去年第四季的每吨榨油获利达600元人民币，当时是消费高峰，同时有些出货递延。
第四季的丰厚利润带动中国本营销年度至今购买2,770万吨的美国大豆，本营销年度将在2014年8月结束。中国上年度总共买了2,100万吨美国大豆。
除了向美国采购之外，中国买家也订购了超过2,000万吨的南美新收成大豆。(完) (编译 石冠兰/李春喜/郑茵/张明钧; 审校 蔡美珍/张若琪/艾茂林/田建华)
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路透伦敦4月18日 - 英镑兑美元周二跳升达1.6%，触及12月中来最高，此前英国首相特雷莎梅要求在6月提前举行议会选举，令市场大感意外。
路透伦敦4月18日 - 伦敦期铜、期铅和期锌周二触及三个月低点，期镍跌至6月来最低，因从对朝鲜的武力恫吓到英国将提前举行大选引发的地缘政治忧虑，影响投资人对基本金属等景气类资产的兴致。