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亚洲 | 2014年 4月 10日 星期四 14:25 BJT

澳洲股市：小涨至近六年高位，受就业数据及美股提振

路透悉尼4月10日 - 澳洲股市周四上涨0.3%至近六年高点，因美股上扬，且澳州就业数据乐观，提振投资者乐观情绪。

澳洲3月就业人数大幅增加1.81万人，连续第二个月轻松超出市场预期；失业率也降至5.8%。

澳股指标S&P/ASX 200指数 收高17.0点，报5,480.8点，盘中触及5,503.5点，为2008年6月以来高位。(完)
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