欧元债市：德债期货开盘上涨，此前美联储公布3月会议记录

欧元债市：法债/德债收益率差缩至一周最窄，市场聚焦法国大选
路透伦敦4月18日 - 法国公债与可比德债收益率差周二缩至一周来最小，此前民调显示，法国中间派候选人马克龙将在周日进行的法国大选第一轮投票中领先。
路透伦敦4月10日 - 德国公债期货周四开盘上涨，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)公布了3月政策会议记录，缓解了美联储最早将在明年上半年升息的忧虑。
会议记录措辞被解读为偏向宽松，亦支撑了风险资产。希腊周四将在暌违债市近四年后首发公债。希腊将透过银团承销发行五年期公债，目前已吸引逾110亿欧元(152.1亿美元)的投资者需求。
爱尔兰周四亦将最多发行10亿欧元10年期公债，这是该国去年12月以来第二次常规标债；意大利周五将最多发行72.5亿欧元三年、七年和30年期公债。
德债期货 最新涨30个跳动点，至143.56，意大利公债期货 升18个跳动点，至122.75。(完)
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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 于春红; 审校 蔡美珍)
路透伦敦4月18日 - 法国公债与可比德债收益率差周二缩至一周来最小，此前民调显示，法国中间派候选人马克龙将在周日进行的法国大选第一轮投票中领先。
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英国财政大臣哈蒙德 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选