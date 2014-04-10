欧元债市：德债期货开盘上涨，此前美联储公布3月会议记录

路透伦敦4月10日 - 德国公债期货周四开盘上涨，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)公布了3月政策会议记录，缓解了美联储最早将在明年上半年升息的忧虑。

会议记录措辞被解读为偏向宽松，亦支撑了风险资产。希腊周四将在暌违债市近四年后首发公债。希腊将透过银团承销发行五年期公债，目前已吸引逾110亿欧元(152.1亿美元)的投资者需求。

爱尔兰周四亦将最多发行10亿欧元10年期公债，这是该国去年12月以来第二次常规标债；意大利周五将最多发行72.5亿欧元三年、七年和30年期公债。

德债期货 最新涨30个跳动点，至143.56，意大利公债期货 升18个跳动点，至122.75。(完)

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