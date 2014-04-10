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亚洲 | 2014年 4月 10日 星期四 14:34 BJT

《汇市简讯》欧元/美元的买单挂在1.3820、1.3800和1.3775-80

0617GMT

* 欧元/美元卖单挂在1.3870和1.3890-00，上方设有停止单

* 美元/日圆买单挂在101.50-60，卖单在102.20-30和102.65-70

* 美元/瑞郎买单挂在0.8775-80和0.8765-70，卖单在0.8830-40

* 欧元/日圆买单在140.40和140.20，卖单在141.50-60和141.90

* 澳元/美元买单在0.9370，卖单在0.9440和0.9450，上方设有停止单

* 美元/加元买单在1.0855-60和1.0850，停止单和卖单设在1.0920-30

(完)

(编译 高琦 审校 白云)
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