台湾股市：尾盘由黑翻红收涨0.2%，9,000点关卡前略显震荡

欧洲股市：触及三周低位，因担忧英国提前大选和法国选举
路透伦敦4月18日 - 欧洲股市周二触及三周低位，盘中交投震荡，此前英国首相特雷莎梅要求提前大选，和法国总统选举首轮投票将至。
路透台北4月10日 - 台湾股市 周四尾盘由黑翻红收涨0.2%。分析师表示，今日台股略显多空交战，大致在平盘附近震荡，惟尾盘逆势突围收红，续创34个月收盘高位，市场预期9,000点整数关卡前震荡难免，待台积电 等权值股扮演要角领军冲关。
台湾加权股价指数 收盘涨0.2%，收报8,948.10点；成交值 为1,070.96亿台币，上交易日修正后为928.07亿。收盘前高则为2011年6月9日的9,000.94点。
中国信托投信协理王源锦表示，由于台股加权指数已涨高临9,000点,且外资连日买超金额已达一定金额，恐有获利了结卖压，因此指数遇9,000点关前难免震荡，后续垫高指数则有赖权值股表态。
“今天多空交战，9,000点关前必有震荡。”他说。
他并指出，近期部分权值股3月营收表现皆优于预期，可望带动指数持续攻坚，指数是否一举突破9,000点，权值股扮演关键性角色，若加上休息已久的金融股走扬的话，飞越9,000点就轻而易举。
王源锦称，今日台股偷拉尾盘将有利于偏多操作，现在台股指数仍维持缓步垫高态势不变，加权指数往往进2退1，若能顺利突破9,000点，下个关卡就是9,200点，目前还看不到什么坏消息，不过仍需留意外资短多获利了结的卖需。
全球晶圆代工龙头--台积电 周四约莫收盘时间公布，3月合并营收为499.6亿台币，较上年同期成长13.2%。累计第一季营收1,482.2亿台币优于公司展望的1,470亿台币。
美国股市周三大幅收高，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)发布的会议记录显示联储支撑经济的立场要比原先预期的要强。
本地时间14:30时，亚洲股市表现以上涨居多，其中以港股 及中国上证综合指数 表现较为亮丽，涨幅皆逾1%，韩股 亦走高0.48%，日股 则是表现持平。(完)
路透伦敦4月18日 - 欧洲股市周二触及三周低位，盘中交投震荡，此前英国首相特雷莎梅要求提前大选，和法国总统选举首轮投票将至。
路透伦敦4月18日 - 英镑兑美元周二跳升达1.6%，触及12月中来最高，此前英国首相特雷莎梅要求在6月提前举行议会选举，令市场大感意外。
路透伦敦4月18日 - 伦敦期铜、期铅和期锌周二触及三个月低点，期镍跌至6月来最低，因从对朝鲜的武力恫吓到英国将提前举行大选引发的地缘政治忧虑，影响投资人对基本金属等景气类资产的兴致。