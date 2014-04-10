台湾股市：尾盘由黑翻红收涨0.2%，9,000点关卡前略显震荡

路透台北4月10日 - 台湾股市 周四尾盘由黑翻红收涨0.2%。分析师表示，今日台股略显多空交战，大致在平盘附近震荡，惟尾盘逆势突围收红，续创34个月收盘高位，市场预期9,000点整数关卡前震荡难免，待台积电 等权值股扮演要角领军冲关。

台湾加权股价指数 收盘涨0.2%，收报8,948.10点；成交值 为1,070.96亿台币，上交易日修正后为928.07亿。收盘前高则为2011年6月9日的9,000.94点。

中国信托投信协理王源锦表示，由于台股加权指数已涨高临9,000点,且外资连日买超金额已达一定金额，恐有获利了结卖压，因此指数遇9,000点关前难免震荡，后续垫高指数则有赖权值股表态。

“今天多空交战，9,000点关前必有震荡。”他说。

他并指出，近期部分权值股3月营收表现皆优于预期，可望带动指数持续攻坚，指数是否一举突破9,000点，权值股扮演关键性角色，若加上休息已久的金融股走扬的话，飞越9,000点就轻而易举。

王源锦称，今日台股偷拉尾盘将有利于偏多操作，现在台股指数仍维持缓步垫高态势不变，加权指数往往进2退1，若能顺利突破9,000点，下个关卡就是9,200点，目前还看不到什么坏消息，不过仍需留意外资短多获利了结的卖需。

全球晶圆代工龙头--台积电 周四约莫收盘时间公布，3月合并营收为499.6亿台币，较上年同期成长13.2%。累计第一季营收1,482.2亿台币优于公司展望的1,470亿台币。

美国股市周三大幅收高，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)发布的会议记录显示联储支撑经济的立场要比原先预期的要强。