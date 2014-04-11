《即时观点》中国3月CPI同比上涨2.4%，PPI同比下降2.3%

路透北京4月11日 - 中国国家统计局周五公布，3月居民消费价格指数(CPI)同比上涨2.4%，工业生产者出厂价格指数(PPI)同比下降2.3%，为连续第24个月负增长。

国家统计局数据并显示，3月CPI中的食品价格同比上涨4.1%，非食品价格同比上涨1.5% 。

从环比来看，3月CPI下降0.5%，PPI下降0.3%。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

主要数据:

--CPI同比上涨2.4%(路透调查中值为2.5%)

--PPI同比下降2.3%(路透调查中值为下降2.2%)

--CPI环比下降0.5%，PPI环比下降0.3%

--CPI中食品价格同比上涨4.1%，非食品价格上涨1.5%

欲浏览3月数据详情，请点选

以下为市场人士的评论:

--中国国际经济交流中心研究员王军：

应该说CPI数据与预期相差不大，尤其近期猪肉和蔬菜价格明显回落，CPI环比下降0.5%，加之中国经济下行压力仍大，总体需求不旺，也与物价整体走势比较吻合。

现在比较担心的是PPI持续下行，已经连续24个月负增长，工业品通缩迹象明显，预计下周出台的工业增加值，投资等数据也不会太好。整体看，目前经济向下的动力似乎大于向上。

**相关背景**

--中国国务院总理李克强称，尽管中国经济稳中向好基础还不牢固，但稳增长有基础，政府有能力有信心保持经济增长在合理区间，不会为经济一时波动而采取短期的强刺激政策。

--中国3月进出口额双双同比下滑让人大跌眼镜，这固然可以归咎于去年同期基数偏高，但外需复苏差强人意也难脱干系。外贸面临的下行压力加重，人民币汇率偏弱走势预计还将持续一段时间。

--中国国务院常务会议上周部署加快棚户区改造和中西部铁路建设，并多渠道创新资金来源，表明政策调整窗口正试探性打开，“稳增长”意图明显。

--中国央行货币政策委员会第一季度例会认为，当前中国经济运行仍处在合理区间，继续实施稳健的货币政策；将保持适度流动性，实现货币信贷及社会融资规模合理增长。