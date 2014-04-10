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亚洲 | 2014年 4月 10日 星期四 14:45 BJT

香港热股：券商午盘升幅显着扩大，沪港股市互联互通试点启动

路透香港4月10日 - 中港两地证监会公布启动沪港股市互联互通试点后，香港多家券商周四午盘升幅显着扩大，其中国泰君安国际 一度大涨26%并触及三年半高位。

中国国务院总理李克强周四早在海南博鳌论坛提及建立上海与香港股票市场交易的互联互通机制后，下午中国证监会与香港证监会联合声明称，预计6个月后正式启动“沪港通”机制试点，上海与香港总额度分别3,000亿元及2,500亿元人民币。

消息刺激中信证券 、海通证券 、银河证券 、国泰君安、海通国际 、申银万国 、第一上海 等券商股价升幅扩大，盘中最多升11-35%。大市恒生指数 小升1%。

沪港通机制试点分为沪股通和港股通。港股通是指投资者委托内地证券公司，经由上海证券交易所设立的证券交易服务公司，向香港联合交易所进行申报（买卖盘传递），买卖规定范围内的香港联合交易所上市的股票。（完） (记者 雷美珍；审校 曾祥进)
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