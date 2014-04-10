香港热股：券商午盘升幅显着扩大，沪港股市互联互通试点启动

金属期市：期铜期铅和期锌均触及三个月低点，因地缘政治忧虑
路透伦敦4月18日 - 伦敦期铜、期铅和期锌周二触及三个月低点，期镍跌至6月来最低，因从对朝鲜的武力恫吓到英国将提前举行大选引发的地缘政治忧虑，影响投资人对基本金属等景气类资产的兴致。
路透香港4月10日 - 中港两地证监会公布启动沪港股市互联互通试点后，香港多家券商周四午盘升幅显着扩大，其中国泰君安国际 一度大涨26%并触及三年半高位。
中国国务院总理李克强周四早在海南博鳌论坛提及建立上海与香港股票市场交易的互联互通机制后，下午中国证监会与香港证监会联合声明称，预计6个月后正式启动“沪港通”机制试点，上海与香港总额度分别3,000亿元及2,500亿元人民币。
消息刺激中信证券 、海通证券 、银河证券 、国泰君安、海通国际 、申银万国 、第一上海 等券商股价升幅扩大，盘中最多升11-35%。大市恒生指数 小升1%。
沪港通机制试点分为沪股通和港股通。港股通是指投资者委托内地证券公司，经由上海证券交易所设立的证券交易服务公司，向香港联合交易所进行申报（买卖盘传递），买卖规定范围内的香港联合交易所上市的股票。（完） (记者 雷美珍；审校 曾祥进)
路透伦敦4月18日 - 伦敦期铜、期铅和期锌周二触及三个月低点，期镍跌至6月来最低，因从对朝鲜的武力恫吓到英国将提前举行大选引发的地缘政治忧虑，影响投资人对基本金属等景气类资产的兴致。
路透4月18日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 246.5 13 230.8 15 * 5月 239.9 161 230.4 102 * 6月 226 177 216.7 134 * 7月 219.7 358 212.5 143 * 8月 215.6 868 209.7 409 * 9月 212.9 5,218 207.6 1,751 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译
路透迪拜4月18日 - 亚洲180-cst燃料油较迪拜原油炼油利润率周二 升至五周高位，此前原油价格下跌，因预计5月美国页岩油产量大增。 新加坡5月180-cst燃料油较迪拜原油贴水 周二连续第 二日缩窄，较前日缩小22美分至每桶贴水3.72美元。 周二原油价格触及11日最低，因消息称，预计5月美国页岩油产量将 录得逾两年来最大月度增幅，令市场担心美国产量增加将让主要产油国减 少供应过剩的努力功亏一篑。 Thomson Reuters Oil Research的评估显示，预计4月流入东亚的燃 料油总量意外增加，接近650-700万吨，受助于来自中东和亚洲的运抵货 船数量异常多。 在洲际交易所(ICE)交易的380-cst跨月价差交易量反弹，此前两日交 易清淡。 近月380-cst 5月/6月跨月价差合约贴水较前日每吨缩小20美分，至 每吨30美分的正价差。成交超过万吨。 但7月/8月和8月/9月380-cst燃料油跨月价差周二下滑。