《中国公开市场回购未到期一览表》--4月10日

1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览: 累计未到期余额: 5,310 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2014/4/15 28 4.00 1,000 2014/4/15 14 3.80 500 2014/4/17 28 4.00 260 2014/4/17 14 3.80 500 2014/4/22 28 4.00 460 2014/4/22 14 3.80 470 2014/4/24 28 4.00 200 2014/4/24 14 3.80 700 2014/4/29 28 4.00 220 当月累计：4,310 ---------------------------------------------------- 2014/5/1 28 4.00 400 2014/5/6 28 4.00 160 2014/5/8 28 4.00 440 当月累计： 1,000 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览: 累计未到期余额: 0亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 注：1.2014年以来，中国央行公开市场操作先由逆回购发端，而在面对春节后市场流动 性宽松局面，央行于2月18日重启正回购操作，以14天期限品种单独操作开头。很快又重启2 8天期正回购操作，两个期限品种并行操作；随后转变为仅有28天期操作，但3月末在时隔两 周后再度重启14天正回购。 2.正回购到期表明资金投放，逆回购到期则表明资金回笼。 3.因五一假期，5/1到期的400亿元28天期正回购，顺延至5/4日到账。(完) (整理 丁淑琴； 审校 李宏薇)