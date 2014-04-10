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亚洲 | 2014年 4月 10日 星期四 15:29 BJT

《中国公开市场回购未到期一览表》--4月10日

1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览:

    累计未到期余额: 5,310

    到期日      操作期限(天)    中标利率(%)    到期量(亿元)
    * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  
    2014/4/15      28              4.00         1,000  
    2014/4/15      14              3.80           500 
    2014/4/17      28              4.00           260 
    2014/4/17      14              3.80           500   
    2014/4/22      28              4.00           460
    2014/4/22      14              3.80           470
    2014/4/24      28              4.00           200
    2014/4/24      14              3.80           700  
    2014/4/29      28              4.00           220
              
                         当月累计：4,310
    
    ----------------------------------------------------
    2014/5/1       28              4.00           400
    2014/5/6       28              4.00           160
    2014/5/8       28              4.00           440
    
                         当月累计： 1,000
    * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
      
    2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览:

    累计未到期余额: 0亿元

     到期日     操作期限(天)  中标利率(%)   到期量(亿元)
    * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
     暂无
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    注：1.2014年以来，中国央行公开市场操作先由逆回购发端，而在面对春节后市场流动
性宽松局面，央行于2月18日重启正回购操作，以14天期限品种单独操作开头。很快又重启2
8天期正回购操作，两个期限品种并行操作；随后转变为仅有28天期操作，但3月末在时隔两
周后再度重启14天正回购。
        2.正回购到期表明资金投放，逆回购到期则表明资金回笼。
        3.因五一假期，5/1到期的400亿元28天期正回购，顺延至5/4日到账。(完)

 (整理 丁淑琴； 审校 李宏薇)
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