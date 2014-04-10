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亚洲 | 2014年 4月 10日 星期四 14:48 BJT

日本股市：收平，中国数据疲软抵消美联储会议记录积极影响

路透东京4月10日 - 日本股市周四收平，交投沉闷，此前中国贸易数据令人失望，推动股市回吐了早盘涨幅。美国联邦储备理事会(美联储/FED)会议记录，令市场对升息时点的忧虑减退，带动日股盘初上扬。

丰田汽车 下挫2.4%，也令市场承压，因市场忧虑丰田最新全球召回车辆会损及获利。丰田为成交第二活络个股。

日经指数 收平在14,300.12点，在平盘附近上下震荡。稍早，该指数一度最高升至14,513.14点。

东证股价指数 跌0.1%至1,149.49点，交投清淡。JPX-日经400指数 上扬0.1%至10,474.75点。(完)
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