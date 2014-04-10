欧洲金融：欧洲央行委员魏德曼强调央行购买资产存在司法制约--CNBC

欧洲股市：触及三周低位，因担忧英国提前大选和法国选举
路透伦敦4月18日 - 欧洲股市周二触及三周低位，盘中交投震荡，此前英国首相特雷莎梅要求提前大选，和法国总统选举首轮投票将至。
上周，欧洲央行表示也可能在职责范围内采用非常规工具，包括大规模购债，以有效应对过久的低利率风险。
“这种非常规工具有很多种，而且有效性、风险和副作用都各有不同。而且我们当然也必须考虑我们职责范围的局限，以及协议划定的限制，”魏德曼对CNBC表示。
周四，希腊即将在近四年内首次发售公债。谈及希腊，魏德曼称：“我们必须讨论，这对希腊整体融资环境有何种程度的影响，及其可持续的程度。”(完) (编译 李春喜/朱晓军；审校 高琦/杜明霞)
路透伦敦4月18日 - 欧洲股市周二触及三周低位，盘中交投震荡，此前英国首相特雷莎梅要求提前大选，和法国总统选举首轮投票将至。
路透伦敦4月18日 - 英镑兑美元周二跳升达1.6%，触及12月中来最高，此前英国首相特雷莎梅要求在6月提前举行议会选举，令市场大感意外。
路透伦敦4月18日 - 伦敦期铜、期铅和期锌周二触及三个月低点，期镍跌至6月来最低，因从对朝鲜的武力恫吓到英国将提前举行大选引发的地缘政治忧虑，影响投资人对基本金属等景气类资产的兴致。