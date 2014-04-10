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货币新闻 | 2014年 4月 10日 星期四 15:41 BJT

欧洲金融：欧洲央行委员魏德曼强调央行购买资产存在司法制约--CNBC

上周，欧洲央行表示也可能在职责范围内采用非常规工具，包括大规模购债，以有效应对过久的低利率风险。

“这种非常规工具有很多种，而且有效性、风险和副作用都各有不同。而且我们当然也必须考虑我们职责范围的局限，以及协议划定的限制，”魏德曼对CNBC表示。

周四，希腊即将在近四年内首次发售公债。谈及希腊，魏德曼称：“我们必须讨论，这对希腊整体融资环境有何种程度的影响，及其可持续的程度。”(完) (编译 李春喜/朱晓军；审校 高琦/杜明霞)
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