博鳌论坛：正积极筹备亚洲基础设施投资银行--中国财政部长

欧洲股市：触及三周低位，因担忧英国提前大选和法国选举
路透伦敦4月18日 - 欧洲股市周二触及三周低位，盘中交投震荡，此前英国首相特雷莎梅要求提前大选，和法国总统选举首轮投票将至。
路透博鳌4月10日 - 中国财政部部长楼继伟周四表示，当前正与东盟筹备亚洲基础设施投资银行；今年秋季争取形成政府间的备忘录，推动该组织尽快建立。
他是在博鳌论坛上做出上述表示的。他强调了基础设施投资在引领复苏中的重要作用，并称经济复苏还很脆弱，发达国家在创造新需求方面应发挥更大作用。
他并透露，亚洲基础设施投资银行的初设资本金是500亿美元，根据其他类似机构的经验，首轮投入资金为初设规模的10%左右，后期也会通过发债等方式融资。
至于年内力推的基础设施建设中的公私合作关系(PPP)模式。楼继伟表示，据其观察，目前成功案例不是特别多，关键是社会资本和政府部门间如何分担风险、获得收益方面不成功，还要加强工作。(完) (发稿 曹巍浩; 审校 曾祥进)
路透伦敦4月18日 - 欧洲股市周二触及三周低位，盘中交投震荡，此前英国首相特雷莎梅要求提前大选，和法国总统选举首轮投票将至。
路透伦敦4月18日 - 英镑兑美元周二跳升达1.6%，触及12月中来最高，此前英国首相特雷莎梅要求在6月提前举行议会选举，令市场大感意外。
路透伦敦4月18日 - 伦敦期铜、期铅和期锌周二触及三个月低点，期镍跌至6月来最低，因从对朝鲜的武力恫吓到英国将提前举行大选引发的地缘政治忧虑，影响投资人对基本金属等景气类资产的兴致。