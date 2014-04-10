博鳌论坛：正积极筹备亚洲基础设施投资银行--中国财政部长

路透博鳌4月10日 - 中国财政部部长楼继伟周四表示，当前正与东盟筹备亚洲基础设施投资银行；今年秋季争取形成政府间的备忘录，推动该组织尽快建立。

他是在博鳌论坛上做出上述表示的。他强调了基础设施投资在引领复苏中的重要作用，并称经济复苏还很脆弱，发达国家在创造新需求方面应发挥更大作用。

他并透露，亚洲基础设施投资银行的初设资本金是500亿美元，根据其他类似机构的经验，首轮投入资金为初设规模的10%左右，后期也会通过发债等方式融资。