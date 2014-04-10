全球金市：金价涨势延续至第三日，美联储加息忧虑消退

“会议记录所传达出的主要精神是：一切如旧。任何有关美联储的立场将更趋强硬的猜测都有失偏颇。”辉立期货分析师Joyce Liu表示。

“尽管(金价)仍有一些上涨空间，但预计将会...走势波动。中期来看，价格可能仍然无法摆脱熊市的宿命。”Liu说。

0636GMT，现货金 上涨0.4%，报1,317.10美元，之前曾升至每盎司1,318.10美元的3月24日迄今高位。

前两个交易日黄金累计上涨1.2%，因乌克兰地缘政治紧张局势升级提振了黄金的避险魅力。

全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 今年稍早曾有资金流入，但这一情况在3月24日之后从未发生过。

交易员警告称，缺乏新资金流入，加之实货需求低迷，可能会削弱金价涨势。

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价格 变动 涨跌%

现货金 1317.1 5.7 0.43

现货银 19.96 0.11 0.55

现货铂金 1442.5 7.6 0.53

现货钯金 777.64 -0.66 -0.08

COMEX期金 1317.8 11.9 0.91

COMEX期银 19.985 0.215 1.09

汇率

欧元/美元 1.3837

美元指数 79.563

附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

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现货铂金 现货钯金