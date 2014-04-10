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市场报道 | 2014年 4月 10日 星期四 15:01 BJT

《汇市简讯》英镑/美元的1.6765水准转为支撑位，1.6823成为阻力位

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* 多头能力的减弱，帮助带动英镑/美元自1.6821下滑（此处为亚洲盘触及的七周高点）

* 英镑升到1.6821美元，是受到美联储温和会议记录的推动

* 买单聚集在1.6765（周三美联储会议记录公布前的高点）和1.6750

* 卖单挂在1.6820（1.6823为2月17日高点），停止单在1.6825上方

* 英国皇家测量师学会(RICS)的调查显示，3月英国房价上涨速度意外加速，销售冲上六年高位，暗示市场仍坚稳走升。3月经季节调整的主要房价差值指标升至正57，2月修正为正47。

* 英国央行利率政策决议将于1100GMT出炉，预计无变化

(编译 高琦 审校 石冠兰)
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