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市场报道 | 2014年 4月 10日 星期四 15:07 BJT

《汇市简讯》欧元/美元空头遭挫折，但多头要挑战1.40还需时日

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* 欧元/美元空头遭遇挫折，因市场将对美联储第一次升息时间的预估推后

* 两年期美国公债与德债的利差现在仅为19个基点，3月末时为30个基点

* 短期技术面也转为看多，并支撑欧元/美元走势

* 21日移动均线切入位在1.3807。多头热情重燃，看向200小时移动均线切入位1.3765

* 多头若想攻克1.4000水准还需要等待很长时间，将取决于欧元区CPI数据和美联储4月30日会议结果。

(编译 高琦 审校 蔡美珍)
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