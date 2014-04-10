版本:
中国
亚洲 | 2014年 4月 10日 星期四 16:40 BJT

中国外汇：央行口径外汇占款2月新增1,193亿元，干预行动仍在继续

路透北京4月10日 - 中国央行周四公布了2月份的货币当局资产负债表，当月新增的央
行口径外汇占款近1,193亿元人民币，而同期金融机构全口径外汇占款为1,282亿元，这说明
当月央行、商行都有购买外汇的举动。    
               
    自去年8月以来，央行口径外汇占款增长速度开始提速，并于今年1月时达到近5,000亿
元的较高水平。
    
    今年人民币兑美元即期汇率自今年初创出6.0406元的历史高位之后，就走出一波深逾3%
的凌厉贬值。除了基本面的担忧，市场也认为有监管层顺水推舟的成分，以汇率贬值打击短
期套利资金，并为后来推出扩大波幅的政策做出了铺垫。 

    2月末人民币兑美元即期汇率 环比贬值1.38%，中间价 亦有0.27%
的贬幅。
        
    在中国现行外汇管理体制下，央行在外汇市场中扮演者事实上的最大交易对手方角色，
因此可以通过央行持有外汇资产的变化来观察它是否干预汇市。也就是说，如果央行外汇资
产没有变化或变化很小，汇市供求主要由市场自动出清，则可近似认为人民币汇率由市场来
决定。   
   
    下表为全口径外汇占款、央行口径外汇占款、路透测算的商业银行外汇占款近似值（单
位均为亿元人民币），以及当期末人民币兑美元中间价和即期汇率的环比升贬值幅度：
    时间      央行口径外  *商业银行  新增外汇  当月中间价   当月人民币即
                汇占款    外汇占款     占款    环比升贬值   期升贬值幅度
                          （近似值                幅度      
                             ）                             
     2月        1,192.53         90  1,282.46       -0.27%        -1.38%
  2014年1月     4,945.31       -572  4,373.66       -0.13%        -0.10%
    12月        2,233.42        495  2,728.80        0.58%         0.65%
    11月        3,993.36        -14  3,979.48        0.16%         0.02%
    10月        4,494.58        -79  4,416.02        0.09%         0.45%
     9月        2,682.05     -1,418  1,263.62        0.37%        -0.04%
     8月          978.72       -706    273.20        0.13%         0.15%
     7月           19.14       -264   -244.74        0.00%         0.14%
     6月          -90.87       -321   -412.05        0.01%        -0.05%
     5月        1,012.88       -344    668.62        0.67%         0.50%
     4月        2,843.43        100  2,943.55        0.77%         0.74%
     3月        2,880.80       -518  2,363.02        0.14%         0.17%
  2013年2月     3,037.55        -83  2,954.26        0.03%        -0.04%
    
    注： * 商业银行外汇占款 ≈ 新增外汇占款 - 央行口径外汇占款
    
           数据来源为央行货币当局资产负债表、金融机构人民币信贷收支表和外汇交易
中心 （完）

 (发稿 李然; 审校 毕晓雯)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐