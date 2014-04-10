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亚洲 | 2014年 4月 10日 星期四 15:39 BJT

中国金融：工商银行获准实施资本管理高级方法，风险管控水平获提升

路透北京4月10日 - 中国工商银行 周四表示，已于近日获中国银监会批准，成为首批获准实施资本管理高级方法的商业银行。工行将使用内部模型计算风险加权资产和资本充足率，并将风险计量结果持续、有效地应用于内部管理。

工行发布新闻稿称，这标志着该行风险管控水平又迈上一个新台阶。目前，工行信用风险内部评级法等已经完成相关建设并投产应用，计量成果已在经营管理中得到广泛应用。

工行相关负责人表示，该行风险计量模型体系覆盖各类风险敞口，以信用风险内部评级为例，其客户评级的资产覆盖率达到75%以上，债项评级涵盖170多个业务品种。

此前，银监会颁布的《商业银行资本管理办法（试行）》鼓励符合条件的银行采用高级方法计量资本，要求按照科学规范的方法开发风险计量工具。（完） (发稿 李贺; 审校 曾祥进)
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