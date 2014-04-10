版本:
中国
亚洲 | 2014年 4月 10日 星期四 15:31 BJT

更正-日本个股：日本迅销下调今年获利预估，将加速优衣库在海外发展

迅销的展店计划向来在大中华地区最为积极，目标为到8月31日会计年度结束时营收可跳增30%以上，并提升利润率。迅销称届时在中国地区将有374家分店。

迅销公布截至2月28日为止的六个月中，营业利润较上年同期增加6.8%至1,032亿日圆，低于汤森路透I/B/E/S访问四位分析师平均预估的1,111.9亿日圆。

同期营收成长24.3%至7,643亿日圆，这要归功于旗下以日本市场为主的品牌GU营收跳升。

迅销调降至8月底为止的全年营业利润预估至1,455亿日圆，低于分析师平均预估的1,560亿日圆。

迅销是在盘后公布业绩。其股价周四收低1.5%至36,710日圆，日经指数则收平盘。(完)

(编译 李春喜/李婷仪 审校 田建华/张若琪)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐