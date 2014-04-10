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亚洲 | 2014年 4月 10日 星期四 15:16 BJT

《汇市简讯》澳元/美元的期权障碍在0.9450和0.9500

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* 澳元/美元期权障碍在0.9450和0.9500。0.9448为11月19/20日高点。

* 0.9440是亚洲盘触及的五个月高点，受到澳洲优于预期的就业报告的提振。

* 买单在0.9400，此处曾是期权障碍位以及从0.9440回撤所触及的低点。

* 0.9399是周三美联储会议记录公布后触及的高点。0.9371是亚洲盘在澳洲就业数据公布前触及的低点。

* 执行价0.9455的期权将于今日纽约时段到期。

(编译 高琦 审校 蔡美珍)
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