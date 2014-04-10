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亚洲 | 2014年 4月 10日 星期四 15:34 BJT

欧洲个股：LVMH集团第一季营收超越预期，时装及皮件部门表现优异

不过若干分析师曾预计该部门今年初增长动能会有所放缓，部分原因在于中国销售持续欠佳，美国增长减速，以及俄罗斯游客支出减少。

LVMH红酒和烈酒业务可比营收下滑3%，公司将此归咎于中国零售商采购低迷。该集团旗下还拥有轩尼诗干邑(Hennessy cognac)。

LVMH表示，丝芙兰(Sephora)护肤品零售连锁店继续赢得市场份额，亚洲免税店销售势头也同样强劲。这两块业务的销售增幅为集团内最高，可比基础上增长了10%。

总体而言，LVMH第一季营收上升6%至72亿欧元，略高于汤森路透I/B/E/S调查预期的71.7亿欧元。

“时装和皮件业务表现远超预期，不过红酒和烈酒业绩也逊于预期，”巴克莱奢侈品分析师Julian Easthope表示。(完) (编译 张明钧/朱晓军；审校 白云)
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