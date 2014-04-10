南非汇市：兰特兑美元触及2014年新高，因美联储会议记录基调温和

欧洲股市：触及三周低位，因担忧英国提前大选和法国选举
路透伦敦4月18日 - 欧洲股市周二触及三周低位，盘中交投震荡，此前英国首相特雷莎梅要求提前大选，和法国总统选举首轮投票将至。
路透约翰内斯堡4月10日 - 南非兰特周四创2014年新高，延续上日涨势，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)公布的会议记录显示，决策官员对于升息比市场所想的要审慎。
0720 GMT，兰特兑美元 报10.36，较周三纽约收盘10.3830略升，且为12月27日以来最高水准。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 张若琪 审校 石冠兰)
路透伦敦4月18日 - 欧洲股市周二触及三周低位，盘中交投震荡，此前英国首相特雷莎梅要求提前大选，和法国总统选举首轮投票将至。
路透伦敦4月18日 - 英镑兑美元周二跳升达1.6%，触及12月中来最高，此前英国首相特雷莎梅要求在6月提前举行议会选举，令市场大感意外。
路透伦敦4月18日 - 伦敦期铜、期铅和期锌周二触及三个月低点，期镍跌至6月来最低，因从对朝鲜的武力恫吓到英国将提前举行大选引发的地缘政治忧虑，影响投资人对基本金属等景气类资产的兴致。