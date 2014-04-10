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货币新闻 | 2014年 4月 10日 星期四 15:41 BJT

南非汇市：兰特兑美元触及2014年新高，因美联储会议记录基调温和

路透约翰内斯堡4月10日 - 南非兰特周四创2014年新高，延续上日涨势，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)公布的会议记录显示，决策官员对于升息比市场所想的要审慎。

0720 GMT，兰特兑美元 报10.36，较周三纽约收盘10.3830略升，且为12月27日以来最高水准。(完)

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