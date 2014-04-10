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市场报道 | 2014年 4月 10日 星期四 15:28 BJT

《汇市简讯》欧元/美元多空战线集中在1.3810-1.3880区域

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* 针对欧元/美元的投机性操作以逢低买盘为主

* 之前的强劲阻力区域1.3800-20现在可能变成强劲支撑区域

* 美联储3月会议后触及的高点1.3877，目前成为首道阻力位

* 投机性热钱的卖单建在1.3880-90，商品投资顾问的停止单建在1.3900上方

* 当前的主要障碍在1.3975-00一带

* 但企业卖盘庞大，在4月30日FED会议的事件风险之前，料有投机客的逢高出脱卖压

(编译 高琦 审校 蔡美珍)
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