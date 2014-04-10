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亚洲 | 2014年 4月 10日 星期四 15:27 BJT

表格：外资在韩国股市买超2,987亿韩元，连续12天买超

路透首尔4月10日 - 韩国证券交易所周四公布，截至0720GMT，外资当日在韩国股市 买超2,987亿韩元的股票。外资连续买超12个交易日，期间累计买超规模为2.88万亿(兆)韩元(27.7亿美元)。

以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖超)：

日期 外资 机构投资人 散户

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4月10日 298.7 -125.5 -165.8

4月 9日 363.2 67.6 -408.4

4月 8日 78.2 22.0 -91.7

4月 7日 160.3 -212.8 57.0

4月 4日 114.1 -55.0 -70.4

4月 3日 354.6 -238.6 -128.8

4月 2日 438.2 -263.2 -171.6

4月 1日 211.5 -105.7 -108.9

3月31日 319.2 -103.4 -185.8

3月28日 232.5 -71.3 -167.4

3月27日 233.6 -40.9 -206.6

3月26日 80.5 203.2 -300.8

3月25日 -87.0 81.2 -11.4

3月24日 42.3 51.6 -109.7

3月21日 -70.2 113.9 -29.4

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本月以来 2,018.9 -911.4 -1,088.6

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今年以来 -1,493.9 136.5 1,055.7

----------------------------------------------(完)
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