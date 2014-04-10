重发-《路透晚报》--4月10日日间新闻摘要（国际版）

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以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--亚股因美联储会议记录而上涨，未受中国疲弱贸易数据影响

亚洲股市周四延续近期强劲升势，美联储最新政策会议记录表明，联储对升息的态度要比市场预想的更审慎。中国海关周四公布，3月出口同比下降6.6%，进口同比下降11.3%。路透调查预估中值分别为增长4%和2.4%。MSCI明晟亚太地区(除日本)指数触及五个月高点。日本股市日经指数从上日触及的两周低点回升，上涨0.4%。

《专题新闻快速浏览》--中国首季外贸疲弱

--希腊暌违近四年后强势返回债市，发债获得热烈买需

就在两年前还面临脱离欧元区风险的希腊，周四将在暌违债市近四年后首发公债。据汤森路透旗下IFR报导，希腊五年期新债票息参考价格约在5%，收益率4.95%，发行金额30亿欧元，认购金额已超过200亿欧元。

--瑞典3月CPI远低于预期，增加央行降息压力

瑞典3月消费者物价指数(CPI)远低于预期，显示该国的通缩问题加剧，这增加了瑞典央行降息的压力。瑞典统计局公布，3月CPI较上月持平，较上年同期下降0.6%。路透调查的分析师预测分别为按月上涨0.4%，按年仅下滑0.3%。意外疲弱的通胀数据打击克朗兑欧元跌至三个半月最低。

--日本2月核心机械订单骤降，央行仍淡定以对

日本2月核心机械订单大幅减少，引发对资本支出力道的疑虑，初步迹象显示，日本本月调升消费税后，经济可能遇到负面冲击。不过几乎没有人预期日本央行近期将被迫采取新措施支撑经济增长。数据显示，日本2月核心机械订单较前月减少8.8%，比路透调查分析师预估的减少3.0%差很多。但央行审议委员宫尾龙藏称，日本经济在经历4月1日消费税上调的短暂影响后，料会继续以高于潜在水平的速度成长；经济和消费者物价形势基本符合央行的预测。

--韩国央行新任总裁发表首次政策讲话，支持年底升息预期

韩国央行新任总裁李柱烈发表上任以来的首次政策讲话，亮出明确信号，支持市场有关今年底升息的预期，兑现了在沟通方面比前任更为明确的承诺。央行货币政策委员会投票一致决定，连续第11个月维持指标利率在2.5%不变，与路透调查的预测相一致。李柱烈在决议公布后的记者会上明确表示，经济成长的内涵与速度将决定货币政策。

--澳洲3月就业人口增加，失业率意外下降

澳洲3月就业人数大幅增加1.81万人，连续第二个月轻松超出市场预期；3月失业率从2月触及的10年高位6.1%大幅下降至5.8%，为11月以来最低。这份强劲的报告推动澳元升至四个月高点。

--主要企业面消息：

*LVMH集团第一季营收超越预期，时装及皮件部门表现优异

全球最大奢侈品集团LVMH表示，旗舰品牌路易威登(Louis Vuitton)今年初表现“极佳”，而其时装及皮件部门的第一季同店销售高于预期。截至3月31日止的三个月内，时装及皮件部门的同店销售成长9%，超越分析师预估的成长5-7%。

*日本迅销下调今年获利预估，将加速优衣库在海外发展

亚洲最大时尚服饰零售商--日本迅销下调全年获利预估，并且由于消费者青睐打折商品，下调了旗下优衣库休闲服饰在国内的销售预估。迅销将今年整体营业利润预估由上次预测的1,560亿日圆下调至1,455亿日圆(143亿美元)。迅销会长兼社长柳井正表示，在日本4月1日调高消费税之前，并未见到买气急升，调高消费税后亦未见到消费者需求下滑。

*路透专访：黑莓或考虑退出不赚钱的手机业务，着眼于投资扩张

智能手机生产企业黑莓执行长程守宗表示，如果旗下手机业务仍不能获利的话，将考虑退出此业务，该公司希望通过投资、并购及合作进行扩张。

[市场摘要]

--日本股市：收平，中国数据疲软抵消美联储会议记录积极影响

日本股市周四收平，交投沉闷，此前中国贸易数据令人失望，推动股市回吐了早盘涨幅。美联储会议记录，令市场对升息时点的忧虑减退，带动日股盘初上扬。日经指数收平在14,300.12点。东证股价指数跌0.1%至1,149.49点，交投清淡。JPX-日经400指数上扬0.1%至10,474.75点。

--中国股市：沪综指收升1.4%至近两个月新高，受沪港通试点启动利好消息提振

中国股市沪综指收升1.4%至近两个月新高，沪港通试点启动利好消息刺激大盘大幅上涨，券商类股涨幅居前。沪综指收盘报2,134.300点，涨29.063点或1.38%，此前收盘高点为2月20日的2,138.78点；上证A股今日成交额1,297亿元人民币，上日为872亿元。上证金融地产行业指数收涨2.63%。

--香港股市：收在逾三个月高位，受与内地交易所互通机制消息提振

香港股市收在逾三个月高位，此前中国证监会与香港证监会发布联合公告称，将开展沪港股票市场交易互联互通机制试点，而正式启动预计需要6个月准备时间。恒生指数收高1.5%，触及1月2日以来的最高收盘位，恒生国企指数上涨0.4%。券商股成为涨幅最大的板块。

--汇市：美联储会议记录打击美元，瑞典克朗跌至三个半月最低

美元兑日圆和瑞郎走软至三周低点附近，此前美联储公布的3月会议记录立场温和，让为联储将逐渐改变货币政策做好准备的投资者感到失望。在欧洲市场，瑞典克朗大幅波动，兑欧元跌至三个半月低点，因该国通胀数据令人失望，提升了未来数月央行或降息的预期。0829GMT时，欧元/瑞典克朗劲扬0.74%，报9.0476；欧元/美元涨0.06%，报1.3862；美元/日圆跌0.29%，报101.67；澳元/美元涨0.77%，报0.9458。

--国际油市：布兰特原油跌向107美元，中国贸易数据引发需求疑虑

布兰特原油期货跌向107美元，因中国贸易数据疲软引发需求增长疑虑，且油价在过去两日上涨2%后，投资者了结获利。0823GMT，布兰特原油下滑0.23美元至107.75美元。美国原油期货涨0.03美元至103.63美元。

--金属期市：伦敦期镍触及一年高位，中国买盘发力

伦敦期镍涨至一年高位，因中国买家增加多头押注。在主要出口国印尼限制出口之后，中国不锈钢市场出现供应吃紧迹象。伦敦金属交易所(LME)包括铜在内的多数其它金属亦上涨，因预计美国不会像以前预期那么早升息。上海金属下跌，因中国3月贸易数据疲弱。0833GMT，LME三个月期镍涨1.41%，报每吨16,931.0美元。稍早高见16,972美元，为2013年3月底以来最高。今年镍价上扬22%，表现远较其他金属优异。

--欧元债市：德债期货开盘上涨，此前美联储公布3月会议记录

德国公债期货盘初上涨，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)公布了3月政策会议记录，缓解了美联储最早将在明年上半年升息的忧虑。希腊发行新债吸引热烈买气，10年期公债收益率在6%下方进一步走跌。0833GMT，德债期货涨53个跳动点，至143.79，意大利公债期货升28个跳动点，至123.03。

--全球金市：金价涨势延续至第三日，美联储加息忧虑消退