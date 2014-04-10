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亚洲 | 2014年 4月 10日 星期四 15:42 BJT

台湾债市：指标公债殖利率曲线趋陡，美联储升息时点料延后

* 台债殖利率曲线随美债趋陡
    * 五年期公债一度跌破1.08%的铁板，但留下影线
    * 外资汇入令短券成交活络

    路透台北4月10日 - 台湾主流公债殖利率曲线周四趋陡。美联储会议记录令市场推迟对
美联储升息时点的预期，台债短券殖利率下跌，长券殖利率小升。
    
    交易员认为，五年期公债103/4期殖利率在1.08%是一个不小的关卡，盘中虽一度跌破，
但后续仍收在其上，留下下影线。而10年公债103/6期部分，一方面因其未来二周内将有新
筹码出笼、此外大型金融机构仍然定价1.60%以上才出手买券，中间的买盘空虚，接手疲弱
。
    
    〞(美国)升息不急..台债跟着美债之前(殖利率曲线)趋平，现在又要趋陡了。〞一位票
券商交易员表示。 
    
    另外一位证券商交易员则表示，10年期公债103/6期因4月22日即将开始增额券的发行前
交易，筹码新增一直为多头所顾忌，不愿贸然追价。此外，他们也说，虽然大型金融机构先
前在1.6%买入不少10年公债持券，并不追价，且买入的价位也可能随着时空环境改变有所变
动，并非固定不变。
    
    票券商交易员也说，目前台债尾端长券殖利率偏低的，也因殖利率曲线可能趋陡，而有
上扬的压力。只不过，他表示，20年期新券103/7期公债因寿险业者的买需相当不错，可能
在其需求居高不坠之下，殖利率曲线未能向上反映。
    
    
    **短券热络**
        
    接下来4月22日财政部将标售20年公债103/7 ，预计金额350亿台币。22日
也是10年期增额发行公债103/6R 开始发行前交易，该期公债5月8日标售，金
额预定300亿台币。
    
    此外，也有交易员指出，近期外资持续汇入，并进入市场持有短券，这也让短券交易热
络，殖利率曲线明显下跌。
    
    今年首次发行的两年券103/1期公债 今日殖利率收跌4.7基点报0.5450%。
    
    市场认为联储公布的3月18-19日联邦公开市场委员会(FOMC)会议记录对通胀的基调温和
，引发一波对中短期公债的买盘，中短期公债收益率降至三周最低水准。     
    
    美国中短期公债价格周三上涨，因美国联邦储备理事会(美联储/FED)公布的3月会议记
录部分缓和了联储可能在明年上半年加息的担忧。指标10年期公债 收益率较周
二尾盘升2个基点，报2.704%。 
         收盘价                  涨跌幅    报价(%)         区间(%)    成交值
 年期      期别                  (基点)                             (亿台币)
    5     103/4                   -0.52     1.0840   1.0781-1.0865     311.0
   10     103/6                   +0.50     1.5745   1.5590-1.5745      38.0
      
    本周重要经济事件与数据包括：  
    4/10(四)：中国3月进出口贸易数据、美国3月进出口价格、美国一周请领失业金数据、
日本3月企业物价指数、韩国央行利率决议；
    4/11(五)：中国3月CPI、中国3月工业生産者出厂价格指数、美国3月生産者物价指数(P
PI)终值、美国路透/密西根大学4月消费者信心指数初值。   
    
         30       103/5                     没有成交
         20       103/3                     没有成交
         10       103/6                       1.5745
          5       103/4                       1.0840
          2       103/1                       0.5450
 (完) 

 (记者 高洁如; 审校 黄凯)
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