台湾债市：指标公债殖利率曲线趋陡，美联储升息时点料延后

* 台债殖利率曲线随美债趋陡 * 五年期公债一度跌破1.08%的铁板，但留下影线 * 外资汇入令短券成交活络 路透台北4月10日 - 台湾主流公债殖利率曲线周四趋陡。美联储会议记录令市场推迟对 美联储升息时点的预期，台债短券殖利率下跌，长券殖利率小升。 交易员认为，五年期公债103/4期殖利率在1.08%是一个不小的关卡，盘中虽一度跌破， 但后续仍收在其上，留下下影线。而10年公债103/6期部分，一方面因其未来二周内将有新 筹码出笼、此外大型金融机构仍然定价1.60%以上才出手买券，中间的买盘空虚，接手疲弱 。 〞(美国)升息不急..台债跟着美债之前(殖利率曲线)趋平，现在又要趋陡了。〞一位票 券商交易员表示。 另外一位证券商交易员则表示，10年期公债103/6期因4月22日即将开始增额券的发行前 交易，筹码新增一直为多头所顾忌，不愿贸然追价。此外，他们也说，虽然大型金融机构先 前在1.6%买入不少10年公债持券，并不追价，且买入的价位也可能随着时空环境改变有所变 动，并非固定不变。 票券商交易员也说，目前台债尾端长券殖利率偏低的，也因殖利率曲线可能趋陡，而有 上扬的压力。只不过，他表示，20年期新券103/7期公债因寿险业者的买需相当不错，可能 在其需求居高不坠之下，殖利率曲线未能向上反映。 **短券热络** 接下来4月22日财政部将标售20年公债103/7 ，预计金额350亿台币。22日 也是10年期增额发行公债103/6R 开始发行前交易，该期公债5月8日标售，金 额预定300亿台币。 此外，也有交易员指出，近期外资持续汇入，并进入市场持有短券，这也让短券交易热 络，殖利率曲线明显下跌。 今年首次发行的两年券103/1期公债 今日殖利率收跌4.7基点报0.5450%。 市场认为联储公布的3月18-19日联邦公开市场委员会(FOMC)会议记录对通胀的基调温和 ，引发一波对中短期公债的买盘，中短期公债收益率降至三周最低水准。 美国中短期公债价格周三上涨，因美国联邦储备理事会(美联储/FED)公布的3月会议记 录部分缓和了联储可能在明年上半年加息的担忧。指标10年期公债 收益率较周 二尾盘升2个基点，报2.704%。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年期 期别 (基点) (亿台币) 5 103/4 -0.52 1.0840 1.0781-1.0865 311.0 10 103/6 +0.50 1.5745 1.5590-1.5745 38.0 本周重要经济事件与数据包括： 4/10(四)：中国3月进出口贸易数据、美国3月进出口价格、美国一周请领失业金数据、 日本3月企业物价指数、韩国央行利率决议； 4/11(五)：中国3月CPI、中国3月工业生産者出厂价格指数、美国3月生産者物价指数(P PI)终值、美国路透/密西根大学4月消费者信心指数初值。 30 103/5 没有成交 20 103/3 没有成交 10 103/6 1.5745 5 103/4 1.0840 2 103/1 0.5450 (完) (记者 高洁如; 审校 黄凯)