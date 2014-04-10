台湾债市：指标公债殖利率曲线趋陡，美联储升息时点料延后

金属期市：期铜期铅和期锌均触及三个月低点，因地缘政治忧虑
路透伦敦4月18日 - 伦敦期铜、期铅和期锌周二触及三个月低点，期镍跌至6月来最低，因从对朝鲜的武力恫吓到英国将提前举行大选引发的地缘政治忧虑，影响投资人对基本金属等景气类资产的兴致。
* 台债殖利率曲线随美债趋陡 * 五年期公债一度跌破1.08%的铁板，但留下影线 * 外资汇入令短券成交活络 路透台北4月10日 - 台湾主流公债殖利率曲线周四趋陡。美联储会议记录令市场推迟对 美联储升息时点的预期，台债短券殖利率下跌，长券殖利率小升。 交易员认为，五年期公债103/4期殖利率在1.08%是一个不小的关卡，盘中虽一度跌破， 但后续仍收在其上，留下下影线。而10年公债103/6期部分，一方面因其未来二周内将有新 筹码出笼、此外大型金融机构仍然定价1.60%以上才出手买券，中间的买盘空虚，接手疲弱 。 〞(美国)升息不急..台债跟着美债之前(殖利率曲线)趋平，现在又要趋陡了。〞一位票 券商交易员表示。 另外一位证券商交易员则表示，10年期公债103/6期因4月22日即将开始增额券的发行前 交易，筹码新增一直为多头所顾忌，不愿贸然追价。此外，他们也说，虽然大型金融机构先 前在1.6%买入不少10年公债持券，并不追价，且买入的价位也可能随着时空环境改变有所变 动，并非固定不变。 票券商交易员也说，目前台债尾端长券殖利率偏低的，也因殖利率曲线可能趋陡，而有 上扬的压力。只不过，他表示，20年期新券103/7期公债因寿险业者的买需相当不错，可能 在其需求居高不坠之下，殖利率曲线未能向上反映。 **短券热络** 接下来4月22日财政部将标售20年公债103/7 ，预计金额350亿台币。22日 也是10年期增额发行公债103/6R 开始发行前交易，该期公债5月8日标售，金 额预定300亿台币。 此外，也有交易员指出，近期外资持续汇入，并进入市场持有短券，这也让短券交易热 络，殖利率曲线明显下跌。 今年首次发行的两年券103/1期公债 今日殖利率收跌4.7基点报0.5450%。 市场认为联储公布的3月18-19日联邦公开市场委员会(FOMC)会议记录对通胀的基调温和 ，引发一波对中短期公债的买盘，中短期公债收益率降至三周最低水准。 美国中短期公债价格周三上涨，因美国联邦储备理事会(美联储/FED)公布的3月会议记 录部分缓和了联储可能在明年上半年加息的担忧。指标10年期公债 收益率较周 二尾盘升2个基点，报2.704%。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年期 期别 (基点) (亿台币) 5 103/4 -0.52 1.0840 1.0781-1.0865 311.0 10 103/6 +0.50 1.5745 1.5590-1.5745 38.0 本周重要经济事件与数据包括： 4/10(四)：中国3月进出口贸易数据、美国3月进出口价格、美国一周请领失业金数据、 日本3月企业物价指数、韩国央行利率决议； 4/11(五)：中国3月CPI、中国3月工业生産者出厂价格指数、美国3月生産者物价指数(P PI)终值、美国路透/密西根大学4月消费者信心指数初值。 30 103/5 没有成交 20 103/3 没有成交 10 103/6 1.5745 5 103/4 1.0840 2 103/1 0.5450 (完) (记者 高洁如; 审校 黄凯)
路透伦敦4月18日 - 伦敦期铜、期铅和期锌周二触及三个月低点，期镍跌至6月来最低，因从对朝鲜的武力恫吓到英国将提前举行大选引发的地缘政治忧虑，影响投资人对基本金属等景气类资产的兴致。
路透4月18日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 246.5 13 230.8 15 * 5月 239.9 161 230.4 102 * 6月 226 177 216.7 134 * 7月 219.7 358 212.5 143 * 8月 215.6 868 209.7 409 * 9月 212.9 5,218 207.6 1,751 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译
路透迪拜4月18日 - 亚洲180-cst燃料油较迪拜原油炼油利润率周二 升至五周高位，此前原油价格下跌，因预计5月美国页岩油产量大增。 新加坡5月180-cst燃料油较迪拜原油贴水 周二连续第 二日缩窄，较前日缩小22美分至每桶贴水3.72美元。 周二原油价格触及11日最低，因消息称，预计5月美国页岩油产量将 录得逾两年来最大月度增幅，令市场担心美国产量增加将让主要产油国减 少供应过剩的努力功亏一篑。 Thomson Reuters Oil Research的评估显示，预计4月流入东亚的燃 料油总量意外增加，接近650-700万吨，受助于来自中东和亚洲的运抵货 船数量异常多。 在洲际交易所(ICE)交易的380-cst跨月价差交易量反弹，此前两日交 易清淡。 近月380-cst 5月/6月跨月价差合约贴水较前日每吨缩小20美分，至 每吨30美分的正价差。成交超过万吨。 但7月/8月和8月/9月380-cst燃料油跨月价差周二下滑。