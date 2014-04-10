更新版 1-香港新债：中铝与中信银行将发行美元永续债券，初步询价认购踊跃

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路透香港4月10日 - 中国中铝 及中信银行 均计划发行3亿美元永续债券，周四已在市场询价，两者料在一周内完成定价。其中中信银初步询价认购踊跃。

消息人士透露，中信银行国际的额外一级资本（AT1）永续次级债券，询价利率为7.75%。因周四市场认购热烈，初步询价利率不断下调，已从午间7.375%进一步下调至7.25%。

根据汤森路透旗下IFR报导指出，中信银行计划发行3亿美元永续债，目前已录得超过10倍的认购意向即30亿美元认购额。

中信银行发行人评级为：穆迪Baa2、惠誉BBB，债券预期评及为穆迪Ba3。花旗集团、汇丰银行、苏格兰皇家银行、澳新银行、西班牙对外银行和里昂证券为联合账簿管理人。

中铝债券发行人为Chalco Hong Kong Investment，由母集团中铝作为维好协议（keepwell deed）及股权回购承诺人。

该债券初步询价利率6.5%，第三年将重设票面利率，条件为三年期美国公债利率加初始价差。第三年后发行者可行使买回。

消息人士表示，中铝的永续债则已获10亿美元认购额。

中铝的永续债由汇丰、澳新、瑞银、Natixis及星展承销。

永续债券是一种不设到期日的债券，投资者可以定期收取利息，但不能确定何时收回本金。不过，债券可设定赎回条款，发行者得以在条款约定的时间及条件下以约定价格赎回债券。