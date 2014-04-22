背景资料：中国跨境贸易及直接投资人民币结算量一览

路透香港4月22日 - 中国人民银行日前公布一季度人民币跨境贸易总结算达成1.65万亿（兆）元，较上年同期的1万亿元大幅增长65%；其中跨境货物贸易结算量为1.09万亿元，上年同期为6,992亿元。

按此计算，3月跨境贸易结算量为6,620亿元，按年增57%，环比亦增51%。其中，货物贸易结算按年增49%至4,279亿元，环比增46%。

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以下为中国人民银行公布的跨境贸易人民币结算量及直接投资人民币结算量数据(单位：亿元人民币)

跨境贸易 货物贸易 服务贸易 对外直接 外商直接

人民币结算 及其他 投资 投资 2014. 3* 6,620 4,279 2,354 85 789 2014. 2 4,378 2,938 1,440 43 399 2014. 1 5,502 3,683 1,819 150 465 2013.12* 5,783 3,486 2,297 194 984 2013.11 5,064 3,414 1,650 108 323 2013.10 3,853 2,600 1,253 32 371 2013.09* 4,009 2,539 1,532 67 632 2013.08 3,521 2,242 1,279 213 277 2013.07 3,570 2,319 1,251 22 279 2013.06* 3,587 2,091 1,395 78 424 2013.05 3,643 2,285 1,358 35 215 2013.04 3,270 2,232 1,038 27 202 2013.03* 4,205 2,864 1,380 61 338 2013.02 2,655 1,871 784 8 155 2013.01 3,140 2,257 883 11 281 2012.12* 3,529 2,491 1,023 39 557 2012.11 3,038 2,244 794 21 232 2012.10 2,333 1,665 668 11 176 2012.09* 2,830 1,931 886 10 285 2012.08 2,710 1,900 810 12 200 2012.07 2,441 1,683 758 12 142 2012.06 2,593 1,689 904 35 164 2012.05 2,160 1,476 684 30 160 2012.04 1,962 1,355 607 93 124 2012.03 2,613 1,879 734 8 219 2012.02 1,907 1,336 571 4 116 2012.01 1,284 951 333 17 135