背景资料：中国跨境贸易及直接投资人民币结算量一览

国际油市：沙特能源部长称展延减产共识形成中，持续进行磋商
路透阿布扎比4月20日 - 沙特能源、工业和矿产资源大臣法力赫(Khalid al-Falih)周四表示，对于限产协议初步实施六个月过后应延期，产油国间正逐渐形成共识，但目前还没有达成协议。
路透香港4月22日 - 中国人民银行日前公布一季度人民币跨境贸易总结算达成1.65万亿（兆）元，较上年同期的1万亿元大幅增长65%；其中跨境货物贸易结算量为1.09万亿元，上年同期为6,992亿元。
按此计算，3月跨境贸易结算量为6,620亿元，按年增57%，环比亦增51%。其中，货物贸易结算按年增49%至4,279亿元，环比增46%。
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以下为中国人民银行公布的跨境贸易人民币结算量及直接投资人民币结算量数据(单位：亿元人民币)
跨境贸易 货物贸易 服务贸易 对外直接 外商直接
人民币结算 及其他 投资 投资 2014. 3* 6,620 4,279 2,354 85 789 2014. 2 4,378 2,938 1,440 43 399 2014. 1 5,502 3,683 1,819 150 465 2013.12* 5,783 3,486 2,297 194 984 2013.11 5,064 3,414 1,650 108 323 2013.10 3,853 2,600 1,253 32 371 2013.09* 4,009 2,539 1,532 67 632 2013.08 3,521 2,242 1,279 213 277 2013.07 3,570 2,319 1,251 22 279 2013.06* 3,587 2,091 1,395 78 424 2013.05 3,643 2,285 1,358 35 215 2013.04 3,270 2,232 1,038 27 202 2013.03* 4,205 2,864 1,380 61 338 2013.02 2,655 1,871 784 8 155 2013.01 3,140 2,257 883 11 281 2012.12* 3,529 2,491 1,023 39 557 2012.11 3,038 2,244 794 21 232 2012.10 2,333 1,665 668 11 176 2012.09* 2,830 1,931 886 10 285 2012.08 2,710 1,900 810 12 200 2012.07 2,441 1,683 758 12 142 2012.06 2,593 1,689 904 35 164 2012.05 2,160 1,476 684 30 160 2012.04 1,962 1,355 607 93 124 2012.03 2,613 1,879 734 8 219 2012.02 1,907 1,336 571 4 116 2012.01 1,284 951 333 17 135
注：*为依照季度及年度数字计算而得。（完） (记者 李珊珊; 审校 杨淑祯)
路透阿布扎比4月20日 - 沙特能源、工业和矿产资源大臣法力赫(Khalid al-Falih)周四表示，对于限产协议初步实施六个月过后应延期，产油国间正逐渐形成共识，但目前还没有达成协议。
--中国国务院4月1日决定设立河北雄安新区，区规划范围涉及河北省雄县、容城、安新三县及周边部分区域。雄安新区规划建设以特定区域为起步区先行开发，起步区面积约100平方公里，中期发展区面积约200平方公里，远期控制区面积约2,000平方公里。
路透阿布扎比4月20日 - 科威特石油部长马尔祖克(Essam Al-Marzouq)周四表示，如果石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国决定延长目前为期六个月的减产协议，减产幅度可能不会那么大，因为石油需求预计将在2017年下半年因季节性原因而增强。