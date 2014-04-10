表格：LME金属库存最新变化--4月10日

欧洲股市：触及三周低位，因担忧英国提前大选和法国选举
路透伦敦4月18日 - 欧洲股市周二触及三周低位，盘中交投震荡，此前英国首相特雷莎梅要求提前大选，和法国总统选举首轮投票将至。
路透伦敦4月10日 - 伦敦金属交易所(LME)今日库存变化如下(单位为 吨)： 品种 最新库存 变动 铜 250,025 -750 锡 9,440 +20 铅 202,400 持平 锌 817,900 -3,150 铝 5,350,750 -3,700 镍 278,844 -1,158 铝合金 54,580 持平 NASAAC 68,540 -560 注：NASAAC为北美特种铝合金。(完) LME金属库存数据<0#LME-STOCKS> 品 库存数据 库存分布 品种 库存数据 库存分布 种 铜 MCU-STOCKS <0#MCUSTX-LOC-GRD 铅 MPB-STOCKS <0#MPBSTX-LOC-GRD> > 铝 MAL-STOCKS <0#MALSTX-LOC-GRD 锡 MSN-STOCKS <0#MSNSTX-LOC-GRD> > 锌 MZN-STOCKS <0#MZNSTX-LOC-GRD 铝合金 MAA-STOCKS <0#MAASTX-LOC-GRD> > 镍 MNI-STOCKS <0#MNISTX-LOC-GRD NASAA MNA-STOCKS <0#MNASTX-LOC-GRD> > 贵金属报导 基本金属报导 全球金市 COMEX金持仓 伦敦金定盘 COMEX铜持仓 现货金 现货银 现货铂金 现货钯金 金属期市 LME库存变化 (编译 蔡美珍；审校 艾茂林)
路透伦敦4月18日 - 欧洲股市周二触及三周低位，盘中交投震荡，此前英国首相特雷莎梅要求提前大选，和法国总统选举首轮投票将至。
路透伦敦4月18日 - 英镑兑美元周二跳升达1.6%，触及12月中来最高，此前英国首相特雷莎梅要求在6月提前举行议会选举，令市场大感意外。
路透伦敦4月18日 - 伦敦期铜、期铅和期锌周二触及三个月低点，期镍跌至6月来最低，因从对朝鲜的武力恫吓到英国将提前举行大选引发的地缘政治忧虑，影响投资人对基本金属等景气类资产的兴致。