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货币新闻 | 2014年 4月 10日 星期四 16:06 BJT

表格：LME金属库存最新变化--4月10日

路透伦敦4月10日 - 伦敦金属交易所(LME)今日库存变化如下(单位为
吨)：

    品种        最新库存              变动
    铜           250,025              -750
    锡             9,440               +20
    铅           202,400              持平
    锌           817,900            -3,150
    铝         5,350,750            -3,700
    镍           278,844            -1,158
    铝合金        54,580              持平
    NASAAC        68,540              -560
    
    注：NASAAC为北美特种铝合金。(完)
      
    LME金属库存数据<0#LME-STOCKS>

 品  库存数据      库存分布           品种        库存数据        库存分布
 种                                                               
 铜  MCU-STOCKS  <0#MCUSTX-LOC-GRD  铅          MPB-STOCKS    <0#MPBSTX-LOC-GRD>
                   >                                              
 铝  MAL-STOCKS  <0#MALSTX-LOC-GRD  锡          MSN-STOCKS    <0#MSNSTX-LOC-GRD>
                   >                                              
 锌  MZN-STOCKS  <0#MZNSTX-LOC-GRD  铝合金      MAA-STOCKS    <0#MAASTX-LOC-GRD>
                   >                                              
 镍  MNI-STOCKS  <0#MNISTX-LOC-GRD  NASAA       MNA-STOCKS    <0#MNASTX-LOC-GRD>
                   >                                              
    
      
    贵金属报导      基本金属报导     
    全球金市           COMEX金持仓   
    伦敦金定盘    COMEX铜持仓   
    现货金             现货银              
    现货铂金           现货钯金            
    金属期市        LME库存变化     

 (编译 蔡美珍；审校 艾茂林)
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