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货币新闻 | 2014年 4月 10日 星期四 16:28 BJT

香港股市：收在逾三个月高位，受与内地交易所互通机制消息提振

恒生指数 收高1.5%，触及1月2日以来的最高收盘位，恒生国企指数 上涨0.4%。

午后，受此消息推动在港上市的内地股逆转早盘的跌势，其中券商股成为涨幅最大的板块。

中信证券 大涨9.2%，海通证券 窜升7.5%。

中国证监会网站发布新闻稿称，试点初期沪股通总额度为3,000亿元人民币，每日额度为130亿元，试点初期港股通总额度为2,500亿元人民币，每日额度为105亿元。试点初期，港股通仅限境内机构投资者及帐户余额不低于50万元人民币的个人投资者。

腾讯 跳涨7.8%，录得2011年末以来的最大单日百分比涨幅。(完)
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