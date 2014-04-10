香港股市：收在逾三个月高位，受与内地交易所互通机制消息提振

欧洲股市：触及三周低位，因担忧英国提前大选和法国选举
路透伦敦4月18日 - 欧洲股市周二触及三周低位，盘中交投震荡，此前英国首相特雷莎梅要求提前大选，和法国总统选举首轮投票将至。
恒生指数 收高1.5%，触及1月2日以来的最高收盘位，恒生国企指数 上涨0.4%。
午后，受此消息推动在港上市的内地股逆转早盘的跌势，其中券商股成为涨幅最大的板块。
中信证券 大涨9.2%，海通证券 窜升7.5%。
中国证监会网站发布新闻稿称，试点初期沪股通总额度为3,000亿元人民币，每日额度为130亿元，试点初期港股通总额度为2,500亿元人民币，每日额度为105亿元。试点初期，港股通仅限境内机构投资者及帐户余额不低于50万元人民币的个人投资者。
腾讯 跳涨7.8%，录得2011年末以来的最大单日百分比涨幅。(完)
路透伦敦4月18日 - 欧洲股市周二触及三周低位，盘中交投震荡，此前英国首相特雷莎梅要求提前大选，和法国总统选举首轮投票将至。
路透伦敦4月18日 - 英镑兑美元周二跳升达1.6%，触及12月中来最高，此前英国首相特雷莎梅要求在6月提前举行议会选举，令市场大感意外。
路透伦敦4月18日 - 伦敦期铜、期铅和期锌周二触及三个月低点，期镍跌至6月来最低，因从对朝鲜的武力恫吓到英国将提前举行大选引发的地缘政治忧虑，影响投资人对基本金属等景气类资产的兴致。