版本:
中国
亚洲 | 2014年 4月 10日 星期四 16:07 BJT

日本个股：迅销称消费税调高前未见买气冲高，调高后亦未见下滑

路透东京4月10日 - 日本迅销(Fast Retailing) 会长兼社长柳井正周四表示，在日本4月1日调高消费税之前，该公司并未见到买气急升，调高消费税后亦未见到消费者需求下滑。

迅销周四下调全年获利预估，并且由于消费者青睐打折商品，下调了旗下优衣库休闲服饰在国内的销售预估。

迅销并表示，希望9月1日开始的下个会计年度、或下下个年度能够见到美国业务转为获利。(完) (编译 张明钧; 审校 蔡美珍)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐