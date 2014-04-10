金属期市：期铜期铅和期锌均触及三个月低点，因地缘政治忧虑
路透伦敦4月18日 - 伦敦期铜、期铅和期锌周二触及三个月低点，期镍跌至6月来最低，因从对朝鲜的武力恫吓到英国将提前举行大选引发的地缘政治忧虑，影响投资人对基本金属等景气类资产的兴致。
路透伦敦4月10日 - 以下为SEB分析师对外汇市场重要技术走势及价位预测：
欧元/美元：突破1.3821后升至1.3871，距离我们1.3877的停止单不远。欧元快速上涨在整理走势中并不常见，因此向上突破、以及相应创新高的可能性都明显增加。
美元/日圆：小涨反弹似乎已经吸引新卖盘(理想情况下目标价为102.34)，因此再度退出熊旗形态的努力或已在进行中。若突破，将进一步下跌并测试关键支撑位101.20(打破1月以来低点抬高的形态)。美元一旦跌破该价位，最低指向99.43(但不太可能)。
英镑/美元：小跌后昨日迎来空头回补，继续升向此前高点。目前预计还有一波下跌，因为此前高点1.6823是重要阻力位(另一种可能情况则需要升破该关键阻力位)。(完)
纽约 当日 今年来 2013年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.3863 1.3855 +0.06 +0.86 1.3745
美元/日圆 101.68 101.97 -0.28 -3.44 105.30
欧元/日圆 140.96 141.31 -0.25 -2.54 144.63
美元/瑞郎 0.8781 0.8796 -0.17 -1.65 0.8928
英镑/美元 1.6786 1.6792 -0.04 +1.39 1.6556
美元/加元 1.0884 1.0877 +0.06 +2.49 1.0620
澳元/美元 0.9446 0.9386 +0.64 +5.98 0.8913
新西兰元/美元 0.8737 0.8708 +0.33 +6.47 0.8206
欧元/瑞郎 1.2176 1.2186 -0.08 -0.77 1.2271
欧元/英镑 0.8256 0.8246 +0.12 -0.49 0.8297
欧元/瑞典克朗 9.0480 8.9808 +0.75 +2.27 8.8474
美元/挪威克朗 5.9290 5.9357 -0.11 -2.26 6.0663
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 朱晓军；审校 艾茂林)
路透伦敦4月18日 - 伦敦期铜、期铅和期锌周二触及三个月低点，期镍跌至6月来最低，因从对朝鲜的武力恫吓到英国将提前举行大选引发的地缘政治忧虑，影响投资人对基本金属等景气类资产的兴致。
路透4月18日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 246.5 13 230.8 15 * 5月 239.9 161 230.4 102 * 6月 226 177 216.7 134 * 7月 219.7 358 212.5 143 * 8月 215.6 868 209.7 409 * 9月 212.9 5,218 207.6 1,751 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译
路透迪拜4月18日 - 亚洲180-cst燃料油较迪拜原油炼油利润率周二 升至五周高位，此前原油价格下跌，因预计5月美国页岩油产量大增。 新加坡5月180-cst燃料油较迪拜原油贴水 周二连续第 二日缩窄，较前日缩小22美分至每桶贴水3.72美元。 周二原油价格触及11日最低，因消息称，预计5月美国页岩油产量将 录得逾两年来最大月度增幅，令市场担心美国产量增加将让主要产油国减 少供应过剩的努力功亏一篑。 Thomson Reuters Oil Research的评估显示，预计4月流入东亚的燃 料油总量意外增加，接近650-700万吨，受助于来自中东和亚洲的运抵货 船数量异常多。 在洲际交易所(ICE)交易的380-cst跨月价差交易量反弹，此前两日交 易清淡。 近月380-cst 5月/6月跨月价差合约贴水较前日每吨缩小20美分，至 每吨30美分的正价差。成交超过万吨。 但7月/8月和8月/9月380-cst燃料油跨月价差周二下滑。