版本:
中国
亚洲 | 2014年 4月 10日 星期四 16:17 BJT

《汇市解析》--技术面及价位预测

路透伦敦4月10日 - 以下为SEB分析师对外汇市场重要技术走势及价位预测：

欧元/美元：突破1.3821后升至1.3871，距离我们1.3877的停止单不远。欧元快速上涨在整理走势中并不常见，因此向上突破、以及相应创新高的可能性都明显增加。

美元/日圆：小涨反弹似乎已经吸引新卖盘(理想情况下目标价为102.34)，因此再度退出熊旗形态的努力或已在进行中。若突破，将进一步下跌并测试关键支撑位101.20(打破1月以来低点抬高的形态)。美元一旦跌破该价位，最低指向99.43(但不太可能)。

英镑/美元：小跌后昨日迎来空头回补，继续升向此前高点。目前预计还有一波下跌，因为此前高点1.6823是重要阻力位(另一种可能情况则需要升破该关键阻力位)。(完)

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3863 1.3855 +0.06 +0.86 1.3745

美元/日圆 101.68 101.97 -0.28 -3.44 105.30

欧元/日圆 140.96 141.31 -0.25 -2.54 144.63

美元/瑞郎 0.8781 0.8796 -0.17 -1.65 0.8928

英镑/美元 1.6786 1.6792 -0.04 +1.39 1.6556

美元/加元 1.0884 1.0877 +0.06 +2.49 1.0620

澳元/美元 0.9446 0.9386 +0.64 +5.98 0.8913

新西兰元/美元 0.8737 0.8708 +0.33 +6.47 0.8206

欧元/瑞郎 1.2176 1.2186 -0.08 -0.77 1.2271

欧元/英镑 0.8256 0.8246 +0.12 -0.49 0.8297

欧元/瑞典克朗 9.0480 8.9808 +0.75 +2.27 8.8474

美元/挪威克朗 5.9290 5.9357 -0.11 -2.26 6.0663

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

全球汇市报导 汇市技术面解析

所有外汇新闻 汇率路透调查

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

指标利率一览 澳元、新西兰元报导

英镑报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

拉美货币报导 南非兰特报导

亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价

纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 朱晓军；审校 艾茂林)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐