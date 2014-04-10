更正-香港个股：港交所称沪港通机制是中国资本帐开放的一个步伐--主席

(更正：内文第二段中“226只股票”有误，应为“266只股票”)

路透香港4月10日 - 香港交易及结算所有限公司（港交所） 主席周松岗周四称，沪港通机制让中国内地人民币投资香港市场是国内资本帐开放一个步伐，并会为香港人民币投资提供更广濶出路。

周松岗在记者会上并称，沪港通机制下内地机构及个人投资者可投资于香港266只股票，而香港市场可投资上海A股逾500只股票。