更正-香港个股：港交所称沪港通机制是中国资本帐开放的一个步伐--主席

欧洲股市：触及三周低位，因担忧英国提前大选和法国选举
路透伦敦4月18日 - 欧洲股市周二触及三周低位，盘中交投震荡，此前英国首相特雷莎梅要求提前大选，和法国总统选举首轮投票将至。
(更正：内文第二段中“226只股票”有误，应为“266只股票”)
路透香港4月10日 - 香港交易及结算所有限公司（港交所） 主席周松岗周四称，沪港通机制让中国内地人民币投资香港市场是国内资本帐开放一个步伐，并会为香港人民币投资提供更广濶出路。
周松岗在记者会上并称，沪港通机制下内地机构及个人投资者可投资于香港266只股票，而香港市场可投资上海A股逾500只股票。
中国国务院总理李克强周四早在海南博鳌论坛提及建立上海与香港股票市场交易的互联互通机制后，下午中国证监会与香港证监会联合声明称，预计6个月后正式启动“沪港通”机制，沪股通总额3,000亿元人民币（每日130亿元），港股通总额2,500亿元人民币（每日105亿元）。 （完） (记者 雷美珍；审校 曾祥进)
路透伦敦4月18日 - 欧洲股市周二触及三周低位，盘中交投震荡，此前英国首相特雷莎梅要求提前大选，和法国总统选举首轮投票将至。
路透伦敦4月18日 - 英镑兑美元周二跳升达1.6%，触及12月中来最高，此前英国首相特雷莎梅要求在6月提前举行议会选举，令市场大感意外。
路透伦敦4月18日 - 伦敦期铜、期铅和期锌周二触及三个月低点，期镍跌至6月来最低，因从对朝鲜的武力恫吓到英国将提前举行大选引发的地缘政治忧虑，影响投资人对基本金属等景气类资产的兴致。