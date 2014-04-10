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货币新闻 | 2014年 4月 10日 星期四 17:28 BJT

更正-香港个股：港交所称沪港通机制是中国资本帐开放的一个步伐--主席

(更正：内文第二段中“226只股票”有误，应为“266只股票”)

路透香港4月10日 - 香港交易及结算所有限公司（港交所） 主席周松岗周四称，沪港通机制让中国内地人民币投资香港市场是国内资本帐开放一个步伐，并会为香港人民币投资提供更广濶出路。

周松岗在记者会上并称，沪港通机制下内地机构及个人投资者可投资于香港266只股票，而香港市场可投资上海A股逾500只股票。

中国国务院总理李克强周四早在海南博鳌论坛提及建立上海与香港股票市场交易的互联互通机制后，下午中国证监会与香港证监会联合声明称，预计6个月后正式启动“沪港通”机制，沪股通总额3,000亿元人民币（每日130亿元），港股通总额2,500亿元人民币（每日105亿元）。 （完） (记者 雷美珍；审校 曾祥进)
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