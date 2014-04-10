更新版-中国金融：首批银行获准实施资本管理高级方法，助提升资本充足率

金属期市：期铜期铅和期锌均触及三个月低点，因地缘政治忧虑
路透伦敦4月18日 - 伦敦期铜、期铅和期锌周二触及三个月低点，期镍跌至6月来最低，因从对朝鲜的武力恫吓到英国将提前举行大选引发的地缘政治忧虑，影响投资人对基本金属等景气类资产的兴致。
* 资本管理高级法可提升资本充足率
* 新方法给银行更多自主权，促进转型
* 银行风险管理与日常经营联系更加密切 (新增更多内容及分析师观点)
路透北京4月10日 - 中国工商银行 周四表示，已于近日获中国银监会批准，成为首批获准实施资本管理高级方法的商业银行。市场认为，该方法的实施会提升商业银行的资本充足率，给商业银行更多的自主权。
另据市场人士透露，首批获准实施资本管理高级方法的商业银行，可能还包括其他国有银行中的几家，以及交行 和招商银行 等。
工行发布的新闻稿称，工行将使用内部模型计算风险加权资产和资本充足率，并将风险计量结果持续、有效地应用于内部管理。
招商证券金融行业分析师罗毅认为，新的资本管理方法给了银行更多自主权，节省了与监管层的沟通成本，可以促进银行的转型和业务的拓展，也会鼓励其对小微企业的扶持。
中金公司最新研究报告认为，银监会实施资本管理高级办法堪比优先股的利好，高级法能提升中行核心一级资本0.5-1个百分点，普通股股权融资压力荡然无存。资本监管已全面进入放松周期。
报告认为，相比现行权重法，新办法能有效降低风险加权资产，尤其是按揭贷款的风险权重系数，从而提升银行各口径下的资本充足水平。
“据了解，工行2012年曾采用内评法测算，核心一级资本充足率较权重法提高近一个百分点。”银河证券银行业分析师黄斌辉表示，内评法对不同银行资本充足率的提升存在差异，这和各个银行的资产结构、风险状况相关。
银监会此前颁布的《商业银行资本管理办法（试行）》鼓励符合条件的银行采用高级方法计量资本，要求按照科学规范的方法开发风险计量工具。
中行周三公告，银监会已核准该行在法人和集团两个层面实施资本管理高级方法，中国银行成为首批巴塞尔新资本协议合规银行。
**对银行风控提出更高要求**
工行表示，新的资本管理方法获批，标志着该行风险管控水平又迈上一个新台阶。目前，工行信用风险内部评级法等已经完成相关建设并投产应用，计量成果已在经营管理中得到广泛应用。
罗毅认为，新的内评法实施是监管权限下放和银行更加市场化的体现，但对于银行的风控要求更大。
“实施内评法后，银行风险管理与日常经营的联系更加密切，不同银行资产组合的风险、资产质量的差异会反映在资本消耗上，从而银行需要根据资本充足状况进行资产组合调整。”黄斌辉亦表示。
对于实施内评法后，需要注意的问题，黄斌辉认为，内评法的关键参数，比如违约率、违约损失率，在经济周期不同阶段表现不同。基于内评法测算的资本充足率对于经济周期波动更加敏感，在经济下行周期中，内评法也可能使银行资本充足率下行较权重法更大。（完） (发稿 李贺; 审校 赵红梅/毕晓雯)
路透伦敦4月18日 - 伦敦期铜、期铅和期锌周二触及三个月低点，期镍跌至6月来最低，因从对朝鲜的武力恫吓到英国将提前举行大选引发的地缘政治忧虑，影响投资人对基本金属等景气类资产的兴致。
路透4月18日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 246.5 13 230.8 15 * 5月 239.9 161 230.4 102 * 6月 226 177 216.7 134 * 7月 219.7 358 212.5 143 * 8月 215.6 868 209.7 409 * 9月 212.9 5,218 207.6 1,751 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译
路透迪拜4月18日 - 亚洲180-cst燃料油较迪拜原油炼油利润率周二 升至五周高位，此前原油价格下跌，因预计5月美国页岩油产量大增。 新加坡5月180-cst燃料油较迪拜原油贴水 周二连续第 二日缩窄，较前日缩小22美分至每桶贴水3.72美元。 周二原油价格触及11日最低，因消息称，预计5月美国页岩油产量将 录得逾两年来最大月度增幅，令市场担心美国产量增加将让主要产油国减 少供应过剩的努力功亏一篑。 Thomson Reuters Oil Research的评估显示，预计4月流入东亚的燃 料油总量意外增加，接近650-700万吨，受助于来自中东和亚洲的运抵货 船数量异常多。 在洲际交易所(ICE)交易的380-cst跨月价差交易量反弹，此前两日交 易清淡。 近月380-cst 5月/6月跨月价差合约贴水较前日每吨缩小20美分，至 每吨30美分的正价差。成交超过万吨。 但7月/8月和8月/9月380-cst燃料油跨月价差周二下滑。