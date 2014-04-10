更新版-中国金融：首批银行获准实施资本管理高级方法，助提升资本充足率

* 资本管理高级法可提升资本充足率

* 新方法给银行更多自主权，促进转型

* 银行风险管理与日常经营联系更加密切 (新增更多内容及分析师观点)

路透北京4月10日 - 中国工商银行 周四表示，已于近日获中国银监会批准，成为首批获准实施资本管理高级方法的商业银行。市场认为，该方法的实施会提升商业银行的资本充足率，给商业银行更多的自主权。

另据市场人士透露，首批获准实施资本管理高级方法的商业银行，可能还包括其他国有银行中的几家，以及交行 和招商银行 等。

工行发布的新闻稿称，工行将使用内部模型计算风险加权资产和资本充足率，并将风险计量结果持续、有效地应用于内部管理。

招商证券金融行业分析师罗毅认为，新的资本管理方法给了银行更多自主权，节省了与监管层的沟通成本，可以促进银行的转型和业务的拓展，也会鼓励其对小微企业的扶持。

中金公司最新研究报告认为，银监会实施资本管理高级办法堪比优先股的利好，高级法能提升中行核心一级资本0.5-1个百分点，普通股股权融资压力荡然无存。资本监管已全面进入放松周期。

报告认为，相比现行权重法，新办法能有效降低风险加权资产，尤其是按揭贷款的风险权重系数，从而提升银行各口径下的资本充足水平。

“据了解，工行2012年曾采用内评法测算，核心一级资本充足率较权重法提高近一个百分点。”银河证券银行业分析师黄斌辉表示，内评法对不同银行资本充足率的提升存在差异，这和各个银行的资产结构、风险状况相关。

银监会此前颁布的《商业银行资本管理办法（试行）》鼓励符合条件的银行采用高级方法计量资本，要求按照科学规范的方法开发风险计量工具。

中行周三公告，银监会已核准该行在法人和集团两个层面实施资本管理高级方法，中国银行成为首批巴塞尔新资本协议合规银行。

**对银行风控提出更高要求**

工行表示，新的资本管理方法获批，标志着该行风险管控水平又迈上一个新台阶。目前，工行信用风险内部评级法等已经完成相关建设并投产应用，计量成果已在经营管理中得到广泛应用。

罗毅认为，新的内评法实施是监管权限下放和银行更加市场化的体现，但对于银行的风控要求更大。

“实施内评法后，银行风险管理与日常经营的联系更加密切，不同银行资产组合的风险、资产质量的差异会反映在资本消耗上，从而银行需要根据资本充足状况进行资产组合调整。”黄斌辉亦表示。