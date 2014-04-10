《中国新债预测》一年国债利率预测均值3.57%，高于二级市场需求或遇冷

金属期市：期铜期铅和期锌均触及三个月低点，因地缘政治忧虑
路透伦敦4月18日 - 伦敦期铜、期铅和期锌周二触及三个月低点，期镍跌至6月来最低，因从对朝鲜的武力恫吓到英国将提前举行大选引发的地缘政治忧虑，影响投资人对基本金属等景气类资产的兴致。
* 招标品种：财政部一年期固息国债
* 招标金额：280亿元人民币
* 招标时间：周五(11日)9:30-10:30
* 受访人数：7位(银行和券商)
* 预测区间：3.42%-3.80%
* 预测均值：3.57%
路透上海4月10日 - 中国财政部周五将跨市场招标发行一年期固息国债。路透调查显示，虽然短期资金面尚可，公开市场净投放增强机构信心，但本期新债绝对收益偏低，且不纳入承销团考核指标，均对明日一级市场认购热情存一定程度抑制，多数机构预期需求偏淡，利率预测均值落在3.57%。
而本期新债利率预测区间较宽，表明市场对明日新债预期存在较大分歧，亦有机构认为当前二级市场短券需求尚可，不至于太差。
“我觉得只会比3.6%高吧，绝对收益不高，又不考核，除了外资估计没人要吧。”华北一银行交易员称，而从本周三年国债需求来看，外资需求也有限。
华中一银行交易员则表示，该品种如果发行结果太低了，机构持有的价值也不大，预计中标结果走高概率比较大。
银行间市场周四主要质押式回购加权利率 持稳，宽资金依旧；交易员称，下一步财税缴款冲击不容忽视，但本周公开市场终结持续的净回笼转向净投放，体现央行呵护资金面之意，有助强化信心，资金拆借方暂把需求火力点放在隔夜等短期限品种上。
本周中国央行公开市场自春节后首现单周净投放，考虑到新债供给明显增加，且下旬大量财税上缴将导致流动性波动，央行本周未完全对冲较大的正回购到期资金，且14天正回购继续担纲主力，有利于维持未来资金利率相对稳定。
银行间市场固定利率国债到期收益率曲线 显示，一年期品种最新收益率为3.2659%。
明日新债为财政部今年第七期国债，采用混合式招标方式，标的为利率。全部为竞争性招标，进行甲类成员追加投标。
该期债4月14日开始计息，招标结束至4月16日进行分销，4月18日起上市交易。发行手续费为承销面值的0.05%。(完) (发稿 吴芳；审校 曾祥进)
路透伦敦4月18日 - 伦敦期铜、期铅和期锌周二触及三个月低点，期镍跌至6月来最低，因从对朝鲜的武力恫吓到英国将提前举行大选引发的地缘政治忧虑，影响投资人对基本金属等景气类资产的兴致。
路透4月18日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 246.5 13 230.8 15 * 5月 239.9 161 230.4 102 * 6月 226 177 216.7 134 * 7月 219.7 358 212.5 143 * 8月 215.6 868 209.7 409 * 9月 212.9 5,218 207.6 1,751 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译
路透迪拜4月18日 - 亚洲180-cst燃料油较迪拜原油炼油利润率周二 升至五周高位，此前原油价格下跌，因预计5月美国页岩油产量大增。 新加坡5月180-cst燃料油较迪拜原油贴水 周二连续第 二日缩窄，较前日缩小22美分至每桶贴水3.72美元。 周二原油价格触及11日最低，因消息称，预计5月美国页岩油产量将 录得逾两年来最大月度增幅，令市场担心美国产量增加将让主要产油国减 少供应过剩的努力功亏一篑。 Thomson Reuters Oil Research的评估显示，预计4月流入东亚的燃 料油总量意外增加，接近650-700万吨，受助于来自中东和亚洲的运抵货 船数量异常多。 在洲际交易所(ICE)交易的380-cst跨月价差交易量反弹，此前两日交 易清淡。 近月380-cst 5月/6月跨月价差合约贴水较前日每吨缩小20美分，至 每吨30美分的正价差。成交超过万吨。 但7月/8月和8月/9月380-cst燃料油跨月价差周二下滑。